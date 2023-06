Vom Standpunkt in Lothringen aus wären laut Luxair-Chef Gilles Feith Verbindungen nach Tunesien oder Senegal möglich.

Luftverkehr

Luxair denkt über Flugbasen außerhalb Luxemburgs nach

Vom Standpunkt in Lothringen aus wären laut Luxair-Chef Gilles Feith Verbindungen nach Tunesien oder Senegal möglich.

(MeM) - Luxair plant, international aktiver zu sein. So könnte beispielsweise das Flugangebot in Frankreich ausgebaut werden. Das hat Luxair-Chef Gilles Feith kürzlich dem Radiosender France Bleu Lorraine verraten.

Der Lorraine Airport (Nancy/Metz) in Louvigny hat noch große Kapazitäten frei. Bislang nutzt Luxair diesen Flughafen nicht, aber „wir könnten uns sehr gut vorstellen, bestimmte Flüge von hier zusätzlich zu denen durchzuführen, die wir bereits von Luxemburg aus anbieten“, so Feith.

Die Verkehrsgenehmigung für den Flughafen ist bei den französischen Behörden beantragt. Vom Standpunkt in Lothringen aus wären laut Luxair-Chef Verbindungen nach Tunesien oder Senegal möglich.

Zahl der Flugstrecken aus Luxemburg geht stark zurück Der Luxemburger Flughafen bietet ein Drittel weniger Reiseziele an als vor der Covid-Pandemie.

Ehe die Airline das Angebot auf den Flughafen Metz/Nancy ausweite, müsse Luxair aber erst über die zusätzlichen Kapazitäten verfügen, um die neuen Ziele in Betracht zu ziehen. Die Airline hat zwei Boeing 737-8 (Max) bestellt, die 2026 in Dienst gestellt werden sollen, zwei weiteren Maschinen des Typs sollen 2027 geliefert werden. Um Kapazitätsengpässe bis dahin zu verhindern, least Luxair derzeit baugleiche Maschinen. Die Boeing 737-8 bietet 186 Passagieren Platz und fliegt bis zu 5.740 Kilometer weit.

Luxair hat sich auch für die Bedienung von Strecken ab Slowenien beworben. In beiden Fällen müsste Luxair die Airports Lorraine und Ljubljana als Basis nutzen, also dort permanent Flugzeuge stationieren. Auch in die slowenische Hauptstadt hat Luxair heute keine Verbindung.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.