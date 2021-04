"Ethisch nicht korrekt": Die nationale Fluggesellschaft distanziert sich von Impfreisen ins Ausland.

Luxair dementiert Beteiligung an Plänen für Impfreisen

"Ethisch nicht korrekt": Die nationale Fluggesellschaft distanziert sich von Impfreisen ins Ausland.

(jwi) - Die nationale Fluggesellschaft Luxair distanziert sich von dem Plan, sogenannten „Impfreisen“ mitorganisieren zu wollen. Wie die Website Reporter.lu in einem Artikel am Freitag berichtet, plane nämlich die Unternehmensgruppe Sales-Lentz Group (SLG) ab Mai die ersten Impfreisen ins Ausland durchzuführen.

Ausnahmeberuf Flugbegleiterin: „Anfangs waren keine Männer erlaubt“ Zwei Flugbegleiterinnen erzählen von Schönheitsidealen, Campari-Orange und einer echten Frauendomäne. Nach vier Jahrzehnten kennen sie den Himmel über Luxemburg wie kaum einer.

In dem Bericht heißt es, man sei aus diesem Grund auch in Kontakt mit Luxair. Die Fluggesellschaft dementiert dies jedoch am Freitag: „Ich halte das für ethisch nicht korrekt“, sagt Luxair-Chef Gilles Feith im „Wort“-Interview. Man werde solche Angebote nicht unterstützen.

Das Bus-Unternehmen aus Niederkerschen analysiere derzeit noch alle Möglichkeiten, erklärt die SLG-Geschäftsführung. Mit den Impfreisen wolle man einen Teil des Verlustes aus dem Reisegeschäft wieder auffangen. Diese könnten dann auch im neuen Reisekatalog angeboten werden.

Mehr Infos folgen in Kürze.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.