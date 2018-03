René Steinhaus wird vorübergehend Geschäftsführer der Luxemburger Flughafenbetreibergesellschaft lux-airport. Das hat der Verwaltungsrat des Flughafens einstimmig beschlossen.

lux-airport: Steinhaus übernimmt

Michèle Gantenbein Einen Tag nach der Meldung, dass Johan Vanneste, Geschäftsführer der Luxemburger Flughafenbetreibergesellschaft lux-airport, zum Flughafen Köln-Bonn wechseln wird, stand die vorübergehende Nachfolge fest, nun wurde sie bestätigt.

René Steinhaus soll einstweilig die Leitung von lux-airport übernehmen. Das hatte Infrastrukturminister François Bausch am Rande der Staatsvisite in Frankreich bestätigt. Am Donnerstag hat der Verwaltungsrat des Flughafens hierzu einstimmig seine Einwilligung gegeben.



Steinhaus war bis dato kaufmännischer Direktor. Der Verwaltungsrat soll noch diese Woche zusammenkommen, um die Ernennung für gültig zu erklären.