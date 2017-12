par Thierry Labro

Les turbulences personnelles ont été chassées par des vents qui soufflent désormais dans la même direction. Mardi après-midi, à la table du ministre des Transports, François Bausch, au Kirchberg, tout le monde a le sourire : après près de quatre ans d'efforts, l'aéroport est l'un des bons 170 élèves européens et obtient sa certification.

Le directeur de lux-Airport, Johan Vanneste, remercie un à un tous ceux qui ont travaillé à ce résultat qu'il qualifie d'assez "théorique", du ministère à l'Administration de la navigation aérienne en passant par les services de lutte contre les incendies, l'Administration des ponts et chaussées, Luxair Airline, Luxair Handling, Luxair Cargo, Cargolux, Luxfuel ou encore Luxembourg Air Rescue.

Trois millions et des milliers d'heures de travail

Initiée en 2014, cette procédure très contraignante assure pourtant aux voyageurs et aux compagnies aériennes le plus haut niveau de sécurité et de qualité. Après des milliers d'heures de discussions, d'audits et de rapports sur un millier de sujets liés à l'infrastructure, 677 à l'organisation et trois audits en avril (3 jours), septembre (5 jours) et novembre (2 jours), l'Agence européenne de l'aviation civile a délivré le précieux sésame... en attendant d'auditer la Direction civile de l'aviation elle-même l'an prochain.

Parmi les tâches que M. Vanneste mentionne comme exemples, le changement des marquages au sol de la piste, le survol des installations avec un drone, qui a permis de s'apercevoir qu'un parking pour avions était en mauvais état, ou le remplacement des 2.400 permis de conduire sur le site ou encore un nouveau cours sur la sécurité ou un vol de mesure des obstacles autour de la piste.

Accord à l'ANA

Le sujet était loin d'être anecdotique puisque l'aéroport emploie directement 6.200 personnes et 24.000 indirectement, soit 5% du PIB luxembourgeois.

Tout n'est pas terminé. Après les 2 à 3 millions d'euros consacrés à l'obtention de la certification, 64 points sensibles restent à modifier aussi rapidement que possible, mais ne présentent pas de problème majeur.

Le ministre se félicitait plus discrètement d'avoir, le matin même, mis la main à l'organigramme de l'Administration de la navigation aérienne. "C'était un peu Noël ce matin", disait-il, se félicitant du travail avec Claudio Clori. "La bonne entente entre les aiguilleurs radars et les aiguilleurs tours va permettre qu'ils travaillent sur les deux endroits. L'accord signé avec l'organisme allemand de gestion du trafic aérien (DFS) permet de conforter l'aide technique, notamment dans le cadre du renouvellement des installations techniques."