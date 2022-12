Der Reiseboom nach der Corona-Pandemie, sowie Lieferverzögerungen bei Boeing könnte noch mehr A380 als geplant in die Lufthansa-Flotte zurückbringen.

Mehr als eine Zwischenlösung?

Lufthansa überlegt, die volle A380-Flotte zu reaktiveren

Dustin MERTES

Die deutsche Fluggesellschaft könnte das im vergangenen Sommer verkündete kleine A380-Comeback erneut aufstocken. Zunächst war der Riesenflieger während der Corona-Pandemie wegen seiner Größe und Ineffizienz aus der Lufthansa-Flotte geworfen worden und auf einem Lager-Flughafen im spanischen Teruel zwischengeparkt. Anfang Mai ließ Lufthansa-CEO Carsten Spohr dann durchblicken, dass man einen Teil der geparkten A380 bei besonders starker Nachfrage noch einmal reaktivieren könnte, einen Monat später war es offiziell.

Zunächst war die Rede von vier bis fünf Maschinen, dann von drei bis vier und nun könnte dem Branchenportal aero.de zu Folge die komplette Teilflotte von acht Doppeldecker reaktiviert werden. In der Lufthansa-Zentrale in Frankfurt am Main sei dies aktuell ein Thema, welches von dem unklaren Lieferhorizont des kommenden Boeing-Flaggschiffs 777X, sowie einer angespannten Bereederungssituation in der 747-Flotte befeuert werde, so ein Insider gegenüber der Seite.

Außerdem gebe es Gerüchte, dass die Airline das im Oktober vorgestellte neue Bordprodukt „Allegris“ auch für die reaktivierten A380 plane. Dies würde darauf hindeuten, dass die reanimierten Vierstrahler mehr als nur eine kurze Zwischenlösung für den Konzern sind.

Eine offizielle Bestätigung von Lufthansa gibt es zu den Gerüchten derzeit nicht. Aktuell plane man mit vier Rückkehrern, die ab Sommer 2023 in München eingesetzt werden, so die Airline.

