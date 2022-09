Bereits am Mittwoch könnten wieder zahlreiche Flüge ausfallen.

Tarifverhandlungen

Lufthansa-Piloten beschließen zweiten Streik

Teddy JAANS

(dpa) - Die Piloten der Lufthansa haben eine zweite Streikwelle bei der Airline beschlossen. Das Unternehmen könne den für Mittwoch geplanten zweitägigen Ausstand noch mit einem „ernstzunehmenden“ Angebot abwenden, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in der Nacht zum Dienstag in Frankfurt mit. Dazu sei ein weiterer Verhandlungstermin am Dienstag angeboten worden, der „dem Vernehmen nach“ auch stattfinden werde.



Vergangene Woche hatten die Piloten bereits einen Streiktag organisiert. Die rund 5.000 Kapitäne und Erste Offiziere fordern über fünf Prozent mehr Gehalt. Laut der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit stehen über 90 Prozent der Betroffenen hinter den Forderungen. Bislang konnte man keine Einigung mit der Lufthansa vaushandeln.

