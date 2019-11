Nach zweitägigem Streik gab es auch am Samstag noch einige Ausfälle.

Lufthansa fliegt weitgehend wieder normal

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Ende der zweitägigen Streiks der Flugbegleiter ist der Flugverkehr bei der Lufthansa am Samstag wieder weitgehend normal verlaufen.

An den beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München gab es noch vereinzelte Flugausfälle.



Der Flugplan normalisiere sich wieder, doch die Auswirkungen des Streiks seien noch zu spüren, berichtete eine Sprecherin des Flughafen-Betreibers Fraport am Samstag in Frankfurt. Passagiere müssten aufgrund des erhöhten Fluggast-Aufkommens mit längeren Wartezeiten rechnen. Ihnen werde empfohlen, zweieinhalb Stunden vor dem Start am Airport zu sein.

Nach Angaben von Fraport hat es am Samstag „einige Flugausfälle“ gegeben, darunter seien rund 20 Flüge der Lufthansa gewesen.

Am Samstag standen in Frankfurt insgesamt 1.200 Starts und Landungen auf dem Plan. Auch am Münchner Flughafen fielen einige Flüge aus. An die 20 Verbindungen seien für Samstag annulliert worden, sagte ein Sprecher von Deutschlands zweitgrößtem Airport. Zahlreiche Lufthansa-Flüge starteten oder landeten demnach zudem mit Verspätung.

Von und ab Luxemburg aus fliegt die Lufthansa-Tochter „Lufthansa Cityline”, die von dem Streik nicht betroffen war.