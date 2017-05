(aa) - In München haben Cargolux und Emirates SkyCargo am Dienstag eine wegweisende Partnerschaft im Luftfrachtbereich angekündigt. Während Golf-Airlines bislang eher dafür bekannt sind, ihren Konkurrenten am Markt bisweilen das Leben schwer zu machen, hieß es in München, dass man dem Dienst am Kunden die gleiche hohe Bedeutung beimesse und sich mit den jeweiligen Stärken gut ergänzen werde.

Das Memorandum of Understanding wurde auf der Air Cargo Europe im Rahmen der Messe Transport Logistic 2017 in Anwesenheit von François Bausch, Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, unterzeichnet.

Emirates will künftig Boeing 747-Kapazitäten von Cargolux nutzen und kann damit Kunden den Transport von großer Fracht, die nur über die Bugklappe verladen werden kann, anbieten, und die eigene Boeing 777-Vollfrachterflotte ergänzen.

Cargolux und Emirates SkyCargo wollen Interline- und Block-Space-Abkommen zur gegenseitigen Nutzung in beiden Netzwerken entwickeln, womit zusätzliche Kapazitäten auf Routen eröffnet werden sollen, die bislang noch nicht von beiden bedient werden.

Cargolux erhält Zugang zu Emirates SkyCargos Vertriebsnetz mit Unterdeckkapazitäten auf Passagierflugzeugen zu mehr als 150 weltweiten Zielen in 83 Ländern. Emirates kann dafür 747-Hauptdeckkapazitäten innerhalb des Streckennetzes von Cargolux nutzen.

Emirates SkyCargo nimmt ab Juni 2017 Frachtflügen nach Luxemburg auf. Fracht von Emirates SkyCargo und von Cargolux sollen hier am gleichen Ort abgefertigt werden.

Darüber hinaus erhöht Cargolux die Anzahl von aktuell drei wöchentlichen Frachtflügen zum internationalen Flughafen Dubai World Central (DWC), um die Verbindung zwischen beiden Frachthubs zu unterstützen.

Die Beförderung von besonders sensiblen Produkten wie Pharmazeutika sei sichergestellt, da beide Fluggesellschaften über die Zertifizierung “EU Good Distribution Practices” für den zulässigen Transport von derartigen Produkten verfügten, hieß es.

"Cargolux freut sich über die gemeinsame Zusammenarbeit mit Emirates SkyCargo im Rahmen dieses Abkommens. Als einer der führenden Fluggesellschaften weltweit ist Emirates SkyCargo wie Cargolux ein wichtiger Akteur in der Branche. Nun ermöglichen es die sich ergänzenden Kapazitäten Serviceangebote zu entwickeln, die wir beide nicht alleine anbieten könnten", sagte Cargolux-CEO Richard Forson.

"Ich bin sehr erfreut über diese Kooperation, die es der Cargolux erlauben wird, ihre Aktivitäten zu diversifizieren und zu entwickeln. Sie fügt sich so perfekt in die Absicht luxemburgischer Transport- und Logistikdienstleister ein, sich mit Unterstützung der Regierung auf verschiedene Produkte zu spezialisieren", sagte Minister François Bausch.