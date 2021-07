Möglicher Ersatz für den 747-Frachtjumbo

Airbus kündigt Frachtversion der A350 an, die bislang nur als Passagiermaschine produziert wird. Die Maschine könnte interessant für Cargolux sein.

(MeM) - Boeing wird keine neuen 747-Jumbos mehr produzieren: die letzten Maschinen werden nächstes Jahr ausgeliefert. Für Cargolux – die Gesellschaft hat die zweitgrößte 747-Flotte der Welt – stellt sich damit die Frage, welchen Ersatz gibt es künftig für die 747.

Cargolux-Chef Richard Forson erklärte gegenüber dem Luxemburger Wort, ihn interessiere vor allem neben der möglichen Frachtvariante der B777X von Boeing ein Großraumfrachter basierend auf der A350 von Airbus. Den gibt es noch nicht – doch bald soll es ihn geben.

Im Rahmen der Halbjahreszahlen hat Airbus den A350 F am Donnerstag offiziell angekündigt. „Nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat erweitern wir unsere Produktpalette um ein A350-Frachter-Derivat und reagieren damit auf das Kundenfeedback für mehr Wettbewerb und Effizienz in diesem Marktsegment“, so der Flugzeugbauer in der Pressemitteilung.

Frachtversion könnte 2025 abheben

Airbus-Chef Guillaume Faury sagte, der A350-Frachter basiere überwiegend auf dem A350-1 000, der größeren Version des A350. Der neue Cargo-Flieger werde eine Kapazität von mehr als 90 Tonnen haben und 2025 in Dienst gestellt werden, so Faury.

Cargolux und Luxair punkten mit Flugzeugwartungen Die beiden Luxemburger Fluggesellschaften setzen auf eigene Maschinen-Instandhaltung. Doch auch die großen Hersteller mischen mit, Preisdruck und Personalmangel setzen die Branche unter Druck.

Die Boeing 747 hat ein Zuladungsgewicht von 133 Tonnen, braucht aber mit ihren vier Motoren deutlich mehr Treibstoff.

Airbus vermeldete gestern auch ein überraschend starkes Geschäftsergebnis. Das Management peilt für das Gesamtjahr die Auslieferung von rund 600 Verkehrsflugzeugen und einen bereinigten operativen Gewinn (Ebit) von etwa vier Milliarden Euro an. Im zweiten Quartal steigerte Airbus den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn betrug für die ersten sechs Monate 2,7 Milliarden Euro nach einem Verlust von 1,6 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2020.

