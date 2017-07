(aa) - Der Hunsrück-Airport meldet im ersten Halbjahr 2017 ein „boomendes Frachtgeschäft“ mit einem „Rekordwachstum von mehr als 50 Prozent“. Von Januar bis Juni seien 49000 Tonnen umgeschlagen worden. Allein im Monat Juni habe das Aufkommen bei 8670 Tonnen gelegen.

„Alle Zeichen stehen auf Wachstum“, so Roger Scheifele, Abteilungsleiter Cargo. So hätten die beiden größten Kunden für Frachtlinienflüge, Silk Way und Nippon Cargo Airlines (NCA) ihre Gütermengen erhöht. „Bei Silk Way hat dies mittlerweile dazu geführt, dass auch die Zahl der Flüge um zehn Prozent gestiegen ist“, sagt Scheifele.

Zudem habe die Fluggesellschaft Etihad, die seit dem vergangenen Jahr regelmäßig ab Hahn fliegt, zwei neue regelmäßige Verbindungen hinzugenommen. Auch die im Vorjahr gestartete USA-Verbindung des Logistikers Senator International, der gemeinsam mit Air Atlanta Icelandic zweimal wöchentlich in die USA fliegt, trage zum Wachstum bei, hieß es in einer Mitteilung. „Zudem hat das Chartergeschäft stark angezogen“, so Scheifele weiter.

Bei der Betrachtung der Halbjahreszahlen 2017 darf man allerdings nicht den rasanten Niedergang außer Acht lassen, den der Hahn in den vergangenen Jahren gerade im Frachtbereich erlebte. 2011 wurden im ganzen Jahr noch fast 290000 Tonnen umgeschlagen. Dann ging es Jahr für Jahr abwärts.

2016 wurden nur noch 72577 Tonnen umgeschlagen. Wenn sich nun erstmals eine echte Trendumkehr andeutet, ist dies für die Verantwortlichen des angeschlagenen Flughafens sicher erfreulich. Von den Werten vergangener Tage ist man aber immer noch weit entfernt.