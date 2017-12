(miz) - Der Liège Airport steckt rund 30 Millionen Euro in den Ausbau seiner Stellplätze für Frachtflugzeuge. Wie es am Mittwoch in einer Pressemitteilung heißt, sollen die vier neuen Stellplätze im Jahr 2019 fertig und in Betrieb genommen werden.



Im vergangenen Monat haben die Verantwortlichen sich außerdem dazu entschieden, auch die Frachthallen des Flughafens um rund 20.000 Quadratmeter zu vergrößern. Damit wird der Liège Airport im kommenden Jahr insgesamt 50 Millionen in den Ausbau seines Frachtbetriebs investieren.



2017 war für den Lièger Flughafen ein Rekordjahr – insgesamt wurden 700.000 Tonnen an Fracht abgewickelt.

