(aa) - Am Montag wurde in Peking der Beteiligungsvertrag für das chinesisch-luxemburgische Joint-Venture "Henan Cargo Airlines" unterzeichnet. In der Vergangenheit war das Projekt zur Gründung einer Frachtfluggesellschaft öfters als "Cargolux China" bezeichnet worden.



75 Prozent der Anteile an der Gesellschaft halten die chinesische Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft HNCA, die Henan Airport Group und die Xinggang Investment Group (welche die Zhengzhou Airport Economic Zone vertritt). Die übrigen 25 Prozent hält die Cargolux.

Bei der Vertragsunterzeichnung waren Premier Xavier Bettel sowie der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang zugegen. Der erste kommerzielle Flug der "Henan Cargo Airlines" wird im vierten Quartal 2018 erwartet. Diesen Termin hatte Cargolux CEO Richard Forson bereits im Herbst 2016 dem "Luxemburger Wort" genannt.



Als die HNCA Ende 2013 mit 35 Prozent ins Kapital der Cargolux einstieg, war ein künftiges Luftfracht-Joint-Venture Teil des Handelsabkommens. Es nahm jedoch einige Zeit in Anspruch die Gesellschafterstruktur des luxemburgisch-chinesischen Gemeinschaftsunternehmens zu klären.



Ausländische Partner wie die Cargolux dürfen nur 25 Prozent an einem solchen Joint Venture in China halten. Aufgrund einer Ausnahmeregelung sollte die Cargolux zwischenzeitlich statt 25 aber 35 Prozent übernehmen. Daraus wurde offenbar jedoch nichts.