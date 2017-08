(spo) - Seit Donnerstagabend wurde die Flotte der Fluggesellschaft Luxair um ein neues Flugzeug erweitert. Bei dem Flugzeug mit dem Kennzeichen LX-LQJ handelt es sich um eine Bombardier Q400. Luxair betreibt damit elf Maschinen von diesem Typ.

Am Mittwoch ist die neue Q400 in Toronto gestartet. Nach Zwischenstopps in Goose Bay (Kanada) und Reykjavik (Island) erreichte das Flugzeug am Donnerstag dann seinen neuen Heimathafen Findel.



Ausbau des Flugangebots



In Luxemburg angekommen, wird die Maschine jetzt noch verschiedenen Umänderungen unterzogen, damit das Flugzeug den Luxair-Standards entspricht. Anfang September soll der Flieger dann in den Liniendienst gehen. Bis zu 76 Passagiere kann die neue Maschine befördern.



Mithilfe der neuen Q400 will Luxair ihr Angebot ausbauen, sagte der Luxair-Pressesprecher dieser Zeitung. So soll Montags und Freitags auch Abends ein Flug nach Dublin starten. Ab November soll es an den gleichen Tagen drei Flüge nach Kopenhagen geben. Ebenfalls neu ist, dass Venedig auch im Winter als Destination angeboten werden soll.

Keine Auskunft zum Preis



Das Flugzeug wurde im Dezember 2016 beim kanadischen Flugzeughersteller mit Sitz in Montreal bestellt. Über den genauen Preis gibt die Fluggesellschaft keine Auskunft. Auf der Internetseite vom Hersteller Bombardier werden aber die durchschnittlichen Verkaufspreise der Flugzeuge veröffentlicht. Im Januar 2017 lag demnach der durchschnittliche Verkaufspreis für eine Maschine des Typs Q400 bei rund 32,2 Millionen US-Dollar. Der tatsächliche Preis kann aber je nach technischer Ausstattung variieren.