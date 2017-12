(dpa) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing spricht mit seinem brasilianischen Rivalen Embraer über eine Übernahme. Das bestätigten die Unternehmen am Donnerstag. Mit dem Deal würde Boeing in den Markt für kleinere Jets vorstoßen, ähnlich wie es Airbus mit dem kanadischen Flugzeugbauer Bombardier und dessen neuer C-Serie gemacht hat. Einem Bericht des „Wall Street Journal“ (WSJ) zufolge, ist Boeing bereit, im Vergleich zum Börsenwert von Embraer eine ordentliche Schippe Geld draufzulegen.



Embraer war an der Börse am Donnerstagmorgen rund 3,7 Milliarden US-Dollar (3,1 Mrd Euro) wert. Der Kurs von in den USA gehandelten Papieren des brasilianischen Unternehmens sprang nach den Nachrichten um 26 Prozent in die Höhe. Die Aktien von Boeing verloren hingegen leicht an Wert.

Die Beteiligten warten auf eine Aussage der brasilianischen Regierung, ob sie den Deal absegnet, wie es von den Konzernen hieß. Die Regierung hat eine sogenannte goldene Aktie von Embraer und könnte den Zusammenschluss dank eines besonderen Stimmrechts verhindern.

Embraer baut Regional- und Militärflugzeuge und gilt als eine der Kronjuwelen der brasilianischen Wirtschaft. Boeing wäre dem „WSJ“-Bericht zufolge bereit, die Marke Embraer und das Management beizubehalten und die Jobs im Konzern zu sichern. Auch die Interessen der Regierung im Rüstungsbereich würde Boeing bei dem Deal besonders schützen wollen.

Ein Deal wäre der größte Zukauf von Boeing seit der Übernahme des Flugzeugbauers McDonnell Douglas vor 20 Jahren. Boeing würde sich mit dem Geschäft gegen den Erzrivalen Airbus rüsten. Die Europäer hatten sich im Oktober die Mehrheit an der Mittelstrecken-Baureihe C-Serie des angeschlagenen kanadischen Herstellers Bombardier gesichert. Durch das Geschäft erweitert Airbus seine Produktpalette im Bereich der kleineren Passagierjets.