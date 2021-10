Der Vorsitzende der Luxemburger Chambre de Commerce wird ab Januar auch dem Dachverband der europäischen Industrie- und Handelskammern vorsitzen.

Sprachrohr der Unternehmen

Luc Frieden wird Präsident von Eurochambres

(MeM) - Luc Frieden ist am Freitag zum Präsidenten von Eurochambres gewählt worden, der Vereinigung der europäischen Handelskammern.

Der Jurist und Ex-Finanz- und Justizminister Frieden ist seit 2019 Präsident der Luxemburger Handelskammer und soll neben diesem Mandat Eurochambres in den Jahren 2022 und 2023 vorsitzen.

Der aktuelle Eurochambres-Präsident Christoph Leitl, dem Frieden am 1. Januar nachfolgt, erklärt: „Luc Frieden wird sein Amt in einer Zeit antreten, in der die wirtschaftliche Erholung in Europa an Fahrt gewinnt, und Eurochambres wird eine wichtige Rolle bei der Zusammenarbeit mit den EU-Institutionen spielen, um diese positive Entwicklung aufrechtzuerhalten. Angesichts des Geschäftssinns, der politischen Erfahrung und der internationalen Ausrichtung von Luc Frieden bin ich zuversichtlich, dass das europäische Kammernetz diese Verantwortung mit großem Erfolg wahrnehmen wird.“

Luc Frieden sieht als Prioritäten für seine Zeit des Vorsitzes der Eurochambres die Wiederherstellung und Vertiefung des Binnenmarktes, der ein Schlüsselelement für den Wiederaufbau von Wohlstand und Widerstandsfähigkeit sei. „Unsere Beteiligung an der politischen Debatte ist von entscheidender Bedeutung“, so Frieden, „um den Unternehmen zu helfen, den doppelten grünen und digitalen Wandel anzuführen und zukunftsfähige Qualifikationen zu sichern.”

Eurochambres muss sich laut Frieden aktiv für freie und faire internationale Handelsbeziehungen mit den EU-Beitrittskandidaten sowie mit den wichtigsten Wirtschaftsakteuren wie den Vereinigten Staaten, China und Russland einsetzen.

Eurochambres ist eine der größten Unternehmensvertretungs-Organisationen in Brüssel, die über 45 Mitglieder und mit einem Netz von 1.700 regionalen und lokalen Kammern über 20 Millionen Unternehmen vertritt.

