Louis Linster: „Viele werden nicht mehr öffnen“

Sternekoch Louis Linster über die Lage seines Restaurants und die Situation der Luxemburger Gastronomie in der Corona-Krise.

Das „Léa Linster“ in Frisingen gehört zu den besten Restaurants im Land. Im Jahr 2018 übergab Starköchin Léa Linster das Zepter oder vielmehr den Kochlöffel an ihren Sohn Louis, der den Betrieb seither leitet. Im Interview mit dem „Luxemburger Wort“ spricht der Unternehmer über die Herausforderung, ein Restaurant in einer Pandemie zu betreiben, die aktuelle Zwangsschließung und die langfristigen Perspektiven in der Gastronomie.

Louis Linster, was bedeutet die Verlängerung der Zwangsschließungen von Restaurants mindestens bis zum 15 ...