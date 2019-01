Losch Luxembourg: vom Garagenbetrieb zum Großunternehmen

Der Name Losch ist aus der Luxemburger Automobilszene nicht mehr wegzudenken. Wie vor 70 Jahren alles begann und aus einem bescheidenen Garagenbetrieb ein Großunternehmen wurde, kann man jetzt in einem Buch nachlesen.

Der Name Losch ist aus der Luxemburger Automobilszene nicht mehr wegzudenken. Wie vor 70 Jahren alles begann und aus einem bescheidenen Garagenbetrieb ein Großunternehmen wurde, kann man jetzt in einem Buch nachlesen.

Im Jahr 1948 verfasste der Mechanikermeister Martin Losch den wahrscheinlich wichtigsten Brief seines Lebens. Und zwar bewarb Losch sich damals – nur drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, und demnach in einer sehr schwierigen Zeit – bei Volkswagen um eine Importeurslizenz für Luxemburg. Er war damals nicht der einzige Interessent, konnte die VW-Verantwortlichen aber am Ende überzeugen. Nur wenige Wochen später passierten die ersten VW Käfer die Grenzbrücke in Wasserbillig.

Zu den besonders interessanten Kapiteln des Buches gehört jedoch nicht zuletzt jenes über die 2009 von André Losch gegründete Stiftung „Andre Losch Fondatioun“, die auch Herausgeber der Unternehmensgeschichte ist und die zwei klare Ziele verfolgt: zum einen den Fortbestand der Firma Losch zu gewährleisten und zum anderen Gutes für die Allgemeinheit zu tun ...