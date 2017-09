(M.G.) - Die Londoner Börse veröffentlichte am Dienstag eine Liste mit den Tausend erfolgreichsten kleinen und mittelständischen Unternehmen Europas. Fünf davon stammen aus Luxemburg.



Gelistet wurden europäische Unternehmen, die seit mehr als vier Jahren bestehen, nicht an der Börse notiert sind und deren Umsatz zwischen 20 und 300 Millionen Euro liegt. Ein Vergleich des Wachstum der vergangenen drei Jahren ergab dann das Ranking.



Die fünf Unternehmen aus Luxemburg sind der Reiseveranstalter Voyages Emile Weber, der Obst und Gemüse Großhandel Grosbusch, der Anbieter für professionelle Kopierer und Drucker Groupe CK sowie die beiden Unternehmen im Bereich der Elektroinstallationen, Kommunikation und Sicherheitstechnik, CEL und Mennelli Electronics.



Londoner Börse unterstreicht Vielseitigkeit



Die ersten Hundert Unternehmen verzeichneten gemeinsam ein Wachstum von über 730 Prozent in den vergangenen drei Jahren. Ganze 20 Prozent der Unternehmen kommen aus dem Manufaktur- und Technikbereich und sind gemeinsam verantwortlich für ein jährliches Umsatzwachstum von 171 Prozent. Firmen in der Lebensmittel- und Getränkebranche kamen auf 112 Prozent Umsatzsteigerung pro Jahr, während der Technologiesektor 65 Prozent Wachstum verbuchen konnte. Diese Ergebnisse unterstrichen die Vielseitigkeit wachstumsintensiver Unternehmen in Europa, heißt es im Bericht der Londoner Börse.



In den 1000 gelisteten Unternehmen entstanden in den vergangenen zwei Jahren 43 Prozent neue Arbeitsplätze und es wurden bereits 8000 Patente und eingetragene Marken registriert. Das waren doppelt so viele wie noch im Vorjahr.



Die dynamischsten kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt es in Österreich, Italien und Tschechien.