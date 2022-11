Grund ist die Sorge vor möglichen Zugriffen chinesischer Sicherheitsdienste auf sensible Daten.

Big Brother is watching

London ergreift Maßnahmen gegen chinesische Überwachungskameras

London (AFP) - Ministerien der britischen Regierung wurden am Donnerstag angewiesen, keine in China hergestellten Überwachungskameras mehr an „sensiblen Standorten“ zu installieren. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund angekündigt, dass London aus Sicherheitsgründen eine größere Härte gegenüber China und seinen Unternehmen an den Tag legt.

Beteiligung an Rechtsverletzungen

Vergangene Woche hatte die Regierung ein Unternehmen, das sich im Besitz des Landes befindet, angewiesen, seine Anteile am größten britischen Halbleiterhersteller zu verkaufen. Laut der Bürgerrechtsgruppe Big Brother Watch verwenden die meisten britischen öffentlichen Einrichtungen Videoüberwachungskameras, die von den chinesischen Unternehmen Hikivision oder Dahua hergestellt werden.

Im Juli forderte eine Gruppe von 67 Abgeordneten und Mitgliedern des Oberhauses London auf, den Verkauf und die Nutzung von Überwachungsgeräten zu verbieten, die von diesen beiden Unternehmen hergestellt wurden, da einige von ihnen angeblich zu Rechtsverletzungen an der uigurischen Minderheit in Xinjiang beigetragen haben.

Keine Kameras in sensiblen Bereichen

Die Regierung geht nicht so weit, diese Unternehmen schlichtweg zu verbieten. Sie rät jedoch davon ab, im Vereinigten Königreich „visuelle Überwachungssysteme“ zu verwenden, die von Unternehmen hergestellt werden, die von Peking dazu verpflichtet werden, Informationen mit den chinesischen Sicherheitsdiensten zu teilen.

Keine derartigen Kameras dürfen an die „zentralen Netzwerke“ der Ministerien angeschlossen werden, und die Ministerien müssen einen Austausch der Kameras in Erwägung ziehen, anstatt auf die geplanten Upgrades zu warten, so die britischen Behörden.

Transparente Geschäftsbeziehungen

Eine Untersuchung der Regierung kam zu dem Schluss, dass „im Lichte der Bedrohung des Vereinigten Königreichs und der zunehmenden Kapazität und Konnektivität dieser Systeme zusätzliche Kontrollen“ „notwendig“ seien, sagte Minister Oliver Dowden im Parlament. „Die Ministerien wurden daher angewiesen, den Einsatz dieser Geräte an sensiblen Standorten zu stoppen, wenn sie von Unternehmen hergestellt werden, die dem National Intelligence Act der Volksrepublik China unterliegen“.

Als Reaktion auf Oliver Dowdens Erklärung sagte ein Sprecher von Hikvision, es sei „kategorisch falsch“, diese Gruppe „als Bedrohung für die nationale Sicherheit“ darzustellen. „Wir haben unsere Geschäfte in Großbritannien immer völlig transparent gemacht und uns mit der britischen Regierung in Verbindung gesetzt, um Missverständnisse über das Unternehmen und unsere Geschäftstätigkeit aufzuklären und auf ihre Bedenken einzugehen“, fügte der Sprecher hinzu.

