Mitarbeiter aus drei Firmen klagen über ausbleibendes Gehalt. Teilweise wurde schon seit Monaten nichts mehr ausbezahlt.

Arbeitsmarkt

Lohnrückstände bei Bauunternehmen in Luxemburg

(he) – In Luxemburg gibt es laut einem „Contacto“-Bericht offenbar mehrere Bauunternehmen mit Lohnrückständen. So berichtet die Zeitung von drei Fällen, in denen Mitarbeiter zum Teil schon seit Monaten keinen Lohn mehr erhalten hätten. Und auch die Jahresendprämie soll zum Teil nicht ausgezahlt worden sein.

„Wir wissen nicht warum, aber es wurden mehrere Ausreden erfunden, um die Situation zu rechtfertigen“, erklärt ein Mitarbeiter, der laut eigener Aussage bereits 23 Jahre in einem der betroffenen Betriebe arbeitet, gegenüber „Contacto“.

Geschäftsführer räumt Rückstände ein

„Wir stehen jeden Tag früh auf, um zur Arbeit zu kommen, wir leisten unseren Beitrag, und der Chef sollte am Ende des Monats seinen Beitrag leisten“, so ein Mitarbeiter eines Malerbetriebs, bei dem es ebenfalls Lohnrückstände geben soll. „Wenn wir arbeiten, müssen wir bezahlt werden, denn wir haben alle Verantwortung und Verpflichtungen, ich habe kleine Kinder, um die ich mich kümmern muss“, sagt er.



Auf Anfrage des „Luxemburger Wort“, das alle drei Unternehmen mit den Vorwürfen konfrontiert hat, räumt einer der Geschäftsführer Rückstände bei den Lohnzahlungen ein. Der Unternehmer, der eine Baufirma im Süden des Landes betreibt, spricht von schwierigen Zeiten, versichert aber, dass die Gehälter inzwischen alle bezahlt seien.

