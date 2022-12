Das Logistikunternehmen Lorang aus Mertert übernimmt die Straßentransportaktivitäten von CFL Logistics.

Logistikfirma Lorang übernimmt Fuhrpark von CFL Logistics

(ThK) - Das Logistikunternehmen Lorang aus Mertert hat zum 1. Dezember 2022 die Straßentransportaktivitäten von CFL Logistics übernommen. Das berichtet die Branchenpublikation „Deutsche Verkehrs-Zeitung“. Demnach umfasst die Vereinbarung den kompletten Teilbereich von CFL Logistik, inklusive des Kundenportfolios, der 13 Spezialauflieger und des Personals.

„Mit der Integration der Straßentransportaktivitäten von CFL Logistics und dem Eintritt in das Marktsegment der intermodalen Verkehre gelingt uns ein weiterer, wichtiger Schritt für mehr nachhaltige Transportlösungen“, wird Michael Rau, Managing Director von Lorang zitiert. „Dies in Verbindung mit einer hochmodernen eigenen Lkw-Flotte und innovativen, digitalen Lösungen rundet unser Angebot an Transport- und Logistikdienstleistungen ab“.

