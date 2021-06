Logistiker Dachser liefert in elf Städten emmisionsfrei aus

Der Logistigkonzern mit Niederlassung in Grevenmacher gibt sich umweltbewusst.

Thomas KLEIN Der Logistigkonzern mit Niederlassung in Grevenmacher gibt sich umweltbewusst.

Bis Ende 2022 will die Logistikfirma Dachser mit Sitz in Grevenmacher die Innenstädte von mindestens elf europäischen Metropolregionen emissionsfrei beliefern. Das meldet der Konzern am Montag in einer Pressemitteilung. Aktuell laufen bereits Pilotprojekte in Stuttgart, Freiburg und Oslo. Die Vorbereitungen laufen darüber hinaus für die Umsetzung in Berlin, München, Straßburg, Paris, Prag, Kopenhagen, Madrid und Porto, schreibt das Unternehmen.

Für das Projekt hat Dachser die Logistikprozesse für die Innenstadtbelieferung umgestellt. „Auf Basis eines Baukastensystems kommen, jeweils abgestimmt auf die lokalen Anforderungen, batterieelektrische Transporter und Lkw sowie elektrisch unterstützte Lastenfahrräder zum Einsatz“, so die Mitteilung. „Letztere sind speziell für Stückgut und palettierte Ware bis 250 Kilogramm Gewicht ausgelegt. Während die E-Lkw kleine innenstadtnahe Umschlaglager (Mikrohubs) versorgen oder Ware, die aufgrund ihres Gewichts oder ihrer Abmessungen nicht fürs Fahrrad geeignet ist, direkt ausliefern, starten die Lastenräder ihre Tour am Mikrohub und kommen vor allem in Fußgängerzonen zum Einsatz.“

Die luxemburgische Niederlassung in Grevenmacher gibt es seit 2011. Dort arbeiten heute etwa 50 Mitarbeiter.

