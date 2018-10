Logement: comment bien rédiger un compromis

Comment être sûr de la surface d'un bien que l'on veut acquérir? La conférence à Luxexpo The Box, mardi soir, a mis en évidence ce problème et les autres pièges du compromis ou du contrat de réservation.

Au prix du mètre carré, signer un compromis pour 90 mètres carrés et se retrouver chez le notaire avec 80 mètres carrés, établis par le cadastre, représente une «jolie» différence. Le problème de la surface lors de l'acquisition d'un logement surgit assez souvent pour que les professionnels aient décidé de demander au gouvernement d'agir.

Mardi soir, à Luxexpo The Box, dans le cadre de la semaine nationale du logement, la salle du deuxième étage était pleine pour la troisième conférence sur l'acquisition d'un logement, organisée par le ministère du Logement et la Chambre des notaires, avec l'appui de l'Association des banquiers et des banques luxembourgeoises ...