Wachstumsmarkt

Lex Delles will dem Mittelstand in Dubai den Rücken stärken

Am zweiten Tag der Mission zur Förderung des Tourismus‘ trifft die luxemburgische Delegation Vertreter des Mittelstandes in den Emiraten.

(mab)- Erbgroßherzog Guillaume und Tourismus- und Mittelstandsminister Lex Delles (DP) haben am Sonntag in Dubai Vertreter des emiratischen Mittelstands getroffen. Es ist Tag zwei der Mission zur Förderung des Tourismus‘ in den Vereingten Arabischen Emiraten.

Bei den Treffen wurde die verstärkte Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erörtert und die Möglichkeiten einer bilateralen Zusammenarbeit zur Erleichterung der Internationalisierung von KMU hervorgehoben.

Markt mit Wachstumschancen

Kleine und mittlere Unternehmen sind sowohl in den Vereinigten Arabischen Emiraten als auch in Luxemburg eine treibende Kraft für das Wirtschaftswachstum. Sie stellen etwa 50 Prozent der Arbeitsplätze in Luxemburg.

Lex Delles sagte: „Die Internationalisierung stellt für diese Unternehmen eine große Chance dar, da sie ihnen neue Wachstumsperspektiven eröffnet. Ich bin überzeugt, dass dieser wichtige Sektor zur Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Luxemburg und den Vereinigten Arabischen Emiraten beitragen kann.“

Delles traf unter anderem mit Abdulla Bin Touq Al Mari, Minister für Wirtschaft, Ahmed Belhoul Al Falasi, Staatsminister für Unternehmertum und Mittelstand, und Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Staatsminister für Außenhandel, zusammen. Darüber hinaus traf Lex Delles mit Abdul Baset Al Janahi, CEO von Dubai SME, und Sami Al Qamzi, Generaldirektor der Abteilung für wirtschaftliche Entwicklung, zusammen.



