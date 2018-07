Le ministre des Finances annonce que 3.704 personnes ont bénéficié d'un régime de stock-options en 2017, pour un déchet fiscal de 135 millions d’euros.

Les stock options n'ont pas perdu de leur attractivité

Nadia DI PILLO Le ministre des Finances annonce que 3.704 personnes ont bénéficié d'un régime de stock-options en 2017, pour un déchet fiscal de 135 millions d'euros.

Le ministre des Finances n'entend pas abroger, voire modifier radicalement le régime actuel des stock options. "Pour attirer de la substance au Luxembourg dans le contexte de la mise en œuvre de BEPS et du Brexit, ainsi que pour assurer une croissance qualitative de l'économie luxembourgeoise, il convient de favoriser la création de postes à haute valeur ajoutée", répond Pierre Gramegna à une question parlementaire des députés Diane Adehm, Gilles Roth et Eugène Berger. "Or, une abrogation complète du régime des stock options risquerait d'avoir des effets négatifs sur l'attractivité du pays pour les talents à haut potentiel et les experts internationaux."

Sur base de ces éléments, le conseil de gouvernement aurait décidé de maintenir le régime actuel, tout en le rendant encore plus équitable. Ainsi, "il sera aménagé de manière à lier davantage la rémunération des personnes concernées à la performance de leur entreprise ou de leur secteur d'activité", poursuit le ministre des Finances.



A cette fin, il serait prévu de "préciser la circulaire actuelle avec l'objectif de restreindre le champ d'application des stock options" à des actions de l'entreprise ou du groupe dont elle fait partie, ou à des indices représentatifs du secteur d'activité en question.

Le ministre des Finances annonce que 3.704 personnes ont bénéficié d’un régime de stock-options en 2017. Le déchet fiscal global est estimé à 112 millions d'euros pour 2016 et 135 millions d'euros pour 2017.



L'évolution constatée entre 2016 et 2017 "s'inscrit dans le contexte du Brexit et traduit l'attractivité du Luxembourg dont témoigne également le nombre toujours croissant d'acteurs qui s'installent ou renforcent leur présence au Grand-Duché", explique encore le ministre des Finances.



