Les salaires grimperont moins vite en 2019

Aude FORESTIER De retour au Grand-Duché depuis mai 2018, le cabinet de consultance RH Korn Ferry prévoit une hausse des salaires de 3,2 % au Grand-Duché cette année.

Anastasia Petelina, Reward Market Analyst chez Korn Ferry évoque d’emblée le contexte économique et politique international actuel (la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les nombreuses incertitudes liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et la période post-Merkel en Allemagne) ainsi que des éléments plus proches de nous, le Règlement général sur la protection des données et la réforme fiscale de 2017). «Tout cela touche les ressources humaines», souligne-t-elle. «On a eu l’ambition d’y répondre en prenant la perspective de rémunération en analysant les tendances salariales au Luxembourg».



Alors, que doit-on retenir de cette étude? Anastasia Petelina dit: «aujourd’hui, on sent beaucoup d’incertitudes qui sont liées aux fluctuations dans le monde économique. On voit que les principaux acteurs économiques semblent avoir de moins en moins confiance dans les marchés», malgré le fait que le pays se trouve en bonne santé économique, avec un PIB en progression de 2,6 % en 2018 d’après le Statec et une Commission européenne tablant sur une croissance de 2,5 % pour cette année. Tout ceci fait que le Luxembourg «continue à avoir une position assez unique dans le marché européen en général».



L'index, un coût «énorme»

Lorsqu’on regarde les budgets «octroyés à la performance de l’individu, ceux-ci sont restés aux environs d’un pour cent du salaire de base» pour toutes les catégories d’employés. Les budgets consacrés au mérite sont «toujours très limités» à cause de l’indexation des salaires. Coût «énorme pour une organisation», système unique au monde, pas toujours compris par les dirigeants de firmes étrangères, l’index ne facilite pas la tâche quant à la négociation d’une part de mérite plus grande.



Et le salaire de base, comment a-t-il évolué ces dix dernières années ? Selon la Reward Market Analyst de Korn Ferry, au Luxembourg, «on voit une claire décélération de l’augmentation» de ce salaire (brut annuel) qui commence plus ou moins au niveau de la crise économique de 2008». En d’autres termes, quand on regarde l’évolution du salaire de base d’une année à l’autre, les augmentations sont beaucoup moins prononcées, de par une conscience des coûts structurelle.

Bien que l’économie luxembourgeoise se porte bien, «on ne voit pas cette croissance se refléter dans cette augmentation des salaires au-delà des augmentations liées à l’inflation (« l’index »)». En revanche, cette hausse «se reflète bien quand on prend en compte les bonus. On n’avait pas vu ça auparavant», pointe-t-elle.



Ne pas surpayer les talents

Aujourd’hui, «il y a plus de métiers éligibles à recevoir un bonus» et ces derniers sont «de plus en plus grands», par rapport à 2008. Korn Ferry a intégré l’index qui devrait tomber cet automne, dans ses prévisions salariales. «Le pot d’augmentation salariale prévue pour 2018-2019 total est de 3,2 % dans lesquels sont compris les 2,5 % d’index et un supplément au mérite. Ce dernier reste assez limité par rapport aux années précédentes, dû à une augmentation significative liée à l’index», détaille Anastasia Petelina.

Le cabinet de consultance RH recommande de ne pas «surpayer» les talents rares sous peine de voir se former un fossé entre les salariés. «Ça peut enfler la masse salariale», ajoute-t-elle. A noter encore qu’entre 2008 et 2018, le nombre de personnes éligibles à recevoir un bonus, travaillant dans des fonctions non-commerciales, est passé de 47 à 57 %.





Qu'est-ce que Korn Ferry?

Le cabinet de consultance RH Korn Ferry, axé sur le recrutement et sur l'activité de chasseur de tête pour le middle management et l'exécutif (hauts dirigeants), a été fondé en 1969 par Lester Korn et Richard Ferry, deux professionnels du secteur du recrutement, à Los Angeles, aux Etats-Unis.

Lors de ses premières années d'existence, la firme ouvre trois bureaux. Un à New York, un autre à Houston et à Chicago. Le cabinet acquiert GK Dickonson Ltd. en 1971 dans le but de se développer sur le continent européen. La firme poursuit son développement à l'international avec l'acquisition de sociétés étrangères, de taille intermédiaire. Elle s'implante en Asie en 1973 avec une filiale japonaise à Tokyo.

C'est en 1975, avec l'ouverture de sa filiale à Singapour qu'elle inaugure son 41e bureau et est présente dans 20 pays. Aujourd'hui, elle a 100 dans 50 contrées. En 2010, le groupe américain avait pris la décision de couvrir le marché grand-ducal depuis la capitale belge, Francfort et Paris. Depuis 2018, l'entreprise est à nouveau présente au Luxembourg avec un bureau situé boulevard d'Avranches et dispose de trois consultants. C'est en septembre 2015 que Korn Ferry acquiert pour près de 425 millions de dollars Hay Group, une firme elle aussi américaine présente dans le même secteur d'activités.