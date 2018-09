Les entreprises au secours de la transition énergétique

Le gouvernement luxembourgeois se félicite de la conversion du pays au durable. Celle-ci passe par une nouvelle procédure permettant aux entreprises de produire de l'électricité verte à zéro coût.

La doctrine rifkinienne prend corps dans la transition énergétique et les acteurs économiques arrivent en renfort se sont félicités ce jeudi le ministre de l’Economie Etienne Schneider et le secrétaire d’Etat au développement durable Claude Turmes au cours d’une conférence de presse organisée boulevard Royal. Via la décentralisation de la production d’électricité renouvelable prônée par le futurologue américain Jeremy Rifkin le gouvernement trouve la voie d’un développement durable.





Parallèlement aux polémiques relatives à l’installation d’industries potentiellement polluantes sur le territoire national, l’exécutif a lancé cette année un appel d’offres pour que des entités, établissements publics ou entreprises privées, disposant de surface exploitables pour l’installation de parcs photovoltaïques produisent de l’électricité et l’injectent dans le réseau ...