Wirtschaft

Les énergies fossiles: «des actifs pourris»

Mara BILO De passage à Luxembourg, la superstar du développement durable Bertrand Piccard épingle les grands gestionnaires.

Il a fait le tour du monde plusieurs fois. D'abord en ballon sans faire d'escales dans les années 1990 et ensuite en 2016 dans un avion solaire capable de voler perpétuellement sans carburant. Pour Bertrand Piccard, psychiatre et aventurier d'origine suisse, l'impossible n'existe pas. «Partir du principe que quelque chose est impossible parce que cela n'a jamais été fait... C'est l'attitude la plus stupide qui soit!»

De passage à Luxembourg pour une conférence organisée par BGL BNP Paribas sur le thème du développement durable, M. Piccard a présenté le dernier projet de sa fondation Solar Impulse – une fondation qui porte le nom de l'avion solaire qu'il a développé avec son partenaire André Borschberg. Avec «#1.000solutions pour protéger l’environnement de manière rentable», l'aventurier suisse veut mettre en avant la rentabilité des mesures protégeant l'environnement.

Les 30 principaux gestionnaires financiers du monde freinent la lutte contre le changement climatique. Bertrand Piccard

Stop aux idées reçues

Selon M. Piccard, si la lutte contre le changement climatique n'avance qu'à très petits pas, c'est principalement dû à la manière de voir la protection de l'environnement. «Depuis 50 ans, on nous fait croire que la protection de l'environnement coûte cher, qu'elle requiert de nombreux sacrifices, qu'elle nous oblige à revoir notre confort, notre croissance, nos modes de consommation», analyse-t-il la situation. «C'est loin d'être motivant. En tant que psychiatre, je suis bien placé pour savoir que personne n'a envie de renoncer à son confort et d'avoir moins.»

Alors qu'à en croire l'expert en développement durable, il n'y a nul besoin de revoir son niveau de confort à la baisse. «La vérité est qu'actuellement, nous utilisons encore des moteurs à combustion avec un rendement inférieur à 50 %, nos maisons sont mal-isolées, nos processus industriels archaïques, nos systèmes de chauffage et de climatisation totalement inefficaces», explique M. Piccard. Tout en soulignant ironiquement que «nous sommes tous très fiers de posséder le dernier smartphone, sans réaliser que le reste de nos appareils date pratiquement du début de l'ère pétrolière.»

C'est ainsi que pour Bertrand Piccard, le maître-mot de la lutte contre le changement climatique est efficience. «Le problème auquel nous faisons face est l'inefficience des systèmes technologiques mis en place. 50 % de l'énergie produite aujourd'hui est perdue, tout comme la moitié des ressources naturelles extraites. On vit dans un monde totalement inefficient.»

A la recherche du profit

C'est pourquoi Bertrand Piccard montre avec son projet «#1.000solutions pour protéger l’environnement de manière rentable» que la protection de l'environnement est «financièrement rentable et ne nécessite pas de sacrifices». Sa fondation sélectionne des idées protégeant l'environnement, vérifie qu'elles fonctionnent, sont financièrement rentables, contribuent à la création d'emplois tout en protégeant l'environnement, et leur décerne finalement le «Solar Impulse Efficient Solution Label».

D'après les informations publiées sur le site internet de la fondation Solar Impulse, 275 projets ont déjà été bénéficiaires de ce label. L'objectif est de prouver aux décideurs politiques – «qui fixent des grands objectifs sans savoir comment les atteindre!» – que des solutions existent et qu'elles sont à leur disposition.

«Les idées ne manquent pas», souligne M. Piccard, «mais elles sont portées par des start-up qui n'arrivent pas à percer sur le marché ou bien détenues par des grandes entreprises qui n'en feront jamais usage.» Pourquoi? «Dans notre monde, il est légalement autorisé de polluer!», s'insurge l'expert en développement durable. «Le plus grand frein à la lutte contre le changement climatique, ce sont les 30 principaux gestionnaires financiers du monde», cite-t-il un grand patron. En cause: leur obligation fiduciaire d'investir dans ce qui est le plus profitable à court terme. «C'est une erreur de viser la rentabilité immédiate en investissant dans des énergies fossiles», analyse Bertrand Piccard. «A long terme, les énergies renouvelables sont bien plus rentables. Les énergies fossiles sont des actifs pourris.»

Geoffrey Bazin, le CEO de BGL BNP Paribas.

Une responsabilité pour tous La conférence «Le développement durable, notre responsabilité d'avenir», organisée cette semaine par BGL BNP Paribas, marquait la fin des célébrations autour du centenaire de la banque. «Nous refermons les célébrations liées au centenaire pour nous tourner vers notre responsabilité d'avenir: le développement durable», a expliqué le CEO de BGL BNP Paribas, Geoffroy Bazin. «Aucune entreprise ne pourra gagner durablement dans un monde qui perd.» A la tête de l'une des plus importantes banques de la place financière, M. Bazin a souligné qu'«en tant que grand groupe bancaire, nous avons les moyens de faire partie de la solution. L'engagement pris par les Etats membres des Nations unies envers les 17 objectifs de développement durable est au cœur de la stratégie des entreprises.» Notamment à BGL BNP Paribas: «nous nous mobilisons pour des causes sur lesquelles nous disposons des leviers forts. Le développement durable doit être une démarche universelle, nécessaire, mise en œuvre par tous. Nous avons besoin d'acteurs économiques influents qui montrent l'exemple.»