Les crédits immobiliers "sous surveillance"

Six ans après une circulaire qui a beaucoup fait parler d'elle, la CSSF pourra bientôt fixer des limites à l'octroi de crédits immobiliers résidentiels par les banques. Une mesure de prudence presque dictée par les autorités européennes.

Qui dit plus de résidents, dit plus de maisons et d'appartements nécessaires. Mais comme l'offre de nouveaux logements est insuffisante, les prix au mètre carré continuent à s'envoler sous l'effet de la demande. Pour s'offrir ce qui est toujours considéré comme un placement intéressant (à 6 ou 7 % par an), les consommateurs empruntent toujours plus d'argent auprès des banques.

Beaucoup d'autres profitent de taux d'intérêt toujours aussi bas pour basculer d'un taux variable à un taux fixe et se mettre à l'abri avant la remontée des taux ...