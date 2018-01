(pso) - Le ministre des Finances Pierre Gramegna guidera une «grosse délégation» luxembourgeoise à Paris la semaine prochaine pour la troisième édition de son forum Fintech. «L'événement est important pour nous», commente Manon Loison, responsable du marketing de l'organisation spécialisée la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT).





BitFyler, Bitpesa, Birdee, Crosslend, Duco, Infrachain, Scorechain, Secourriel, Seqvoia, Six Payments, Telindus Tetrao, KPMG, PwC, LFF (Luxembourg for Finance) et des représentants de la Banque européenne d'investissement défileront derrière la bannière portée par la LHoFT.





Les technologies financières sont devenues ces dernières années l'un des piliers sur lesquels la Place souhaite se développer. Le Paris Fintech Forum est l'un des principaux, sinon le principal, salons consacrés à ces sociétés qui développent technologies et produits dédiés aux banques et autres institutions financières établies.