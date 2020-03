Leere Tische in China-Restaurants aufgrund von Corona-Angst

Aus Angst vor der Corona-Epidemie bleiben Gäste zunehmend asiatischen Gaststätten fern.

Dass Menschen in Zeiten der Unsicherheit mitunter irrational reagieren, zeigen nicht zuletzt die leeren Nudelregale in Supermärkten infolge der Hamsterkäufe. Dabei hilft es nicht, dass ständig neue Pegelstände in Bezug die Fallzahlen des neuartigen Corona-Virus durchgegeben werden.

Die Verunsicherung der Kunden spüren dabei nicht nur Supermarktketten, sondern zunehmend auch die Restaurantbetreiber in Luxemburg, insbesondere asiatische Gaststätten ...