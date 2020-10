Leere Büros: Untervermietung gewinnt an Bedeutung

Corona verändert den Büromarkt: In Zeiten geringer Auslastung bieten Unternehmen einen Teil ihrer Büroflächen zur Untervermietung an, wie die Zahlen der Immobiliengesellschaften zeigen.

Das Thema Arbeit im Homeoffice beschäftigt Politik und Gesellschaft – erst am Montag wurde in der Chamber über ein Recht auf Telearbeit diskutiert. Auch in der Unternehmenswelt setzt man sich zunehmend mit der Heimarbeit auseinander. Eins steht fest: Viele Firmen werden auch nach der Corona-Krise an der Arbeit im Homeoffice festhalten, wie bekannte Konzerne wie Siemens oder Twitter unlängst angekündigt haben.

Nur wirft das Fragen für den Büromarkt auf: Werden Unternehmen in Zukunft auf einen Teil ihrer Büroflächen verzichten? Aktuelle Zahlen der Immobiliengesellschaften Inowai und Jones Lang LaSalle (JLL) zeigen jedenfalls, dass die Corona-Krise auch Spuren am Luxemburger Büromarkt hinterlässt ...