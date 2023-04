Die Zahl neuer Büros steigt stärker als die Nachfrage. Ungenutzt bleiben vor allem ältere Immobilien.

Immobilienmarkt im Wandel

Leere Büros in Manhattan

Die Zahl neuer Büros steigt stärker als die Nachfrage. Ungenutzt bleiben vor allem ältere Immobilien.

(Bloomberg) - In Manhattan stehen so viele Büros leer wie noch nie. Druck auf den Markt bringt die schwächelnde Mietnachfrage, aber auch der Umstand, dass durch neue Gebäude das Angebot wächst.



Laut einer Erhebung von Jones Lang LaSalle Inc. standen im ersten Quartal mehr als 16 Prozent der Büroflächen leer. Das Maklerhaus verfolgt im Gebiet die Lage bei Büroflächen von gut 44 Millionen Quadratmetern. Das Vermietungsniveau ist den Angaben zufolge das niedrigste seit dem zweiten Quartal 2021.

Leere Büros in Wohnungen umwandeln

Mit dem Abschluss der Umgestaltung des Hochhauses 660 Fifth Avenue wurde der Markt im ersten Quartal mit mehr als 140.000 Quadratmetern Bürofläche überschwemmt. Die Zunahme des Flächenangebots erhöht den Druck auf Vermieter, die ältere Gebäude in der Stadt besitzen. Angesichts der zunehmenden Telearbeit bevorzugen die Mieter neuere Gebäude oder solche, die unlängst renoviert wurden.

„Wir müssen unseren Büroraum neu erfinden“, so der New Yorker Bürgermeister Eric Adams im Bloomberg-Interview. Angesichts der „Wohnungskrise“ in der Stadt sollten leer stehende Flächen in Wohnungen umgewandelt werden. Die Durchschnitts-Büromiete blieb mit rund 828 Dollar je Quadratmeter unverändert, was auf steigende Preise in Spitzengebäuden und insbesondere Neubauten zurückzuführen ist. In älteren Gebäuden und Büros, die zur Untervermietung angeboten werden, sanken indessen die Mieten.

