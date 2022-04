Besonders extrem ist der Kostenanstieg von Februar auf März. Es ist der zweithöchste Anstieg in der 70-jährigen Geschichte des UN-Indexes.

Brot, Fleisch, Gemüse

Lebensmittelpreise haben Rekordniveau erreicht

Besonders extrem ist der Kostenanstieg von Februar auf März. Es ist der zweithöchste Anstieg in der 70-jährigen Geschichte des UN-Indexes.

(dpa) - Die Lebensmittelpreise haben nach Angaben der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) im März wie erwartet ein Rekordniveau erreicht. Der FAO-Lebensmittel-Preisindex habe ein Allzeit-Hoch erklommen, sagte ein Sprecher der Organisation am Freitag in Genf. Besonders bemerkenswert sei der Kostenanstieg von Februar auf März, der 12,6 Prozent betragen habe. Das sei der zweithöchste Anstieg in der 70-jährigen Geschichte des Indexes, hieß es.

Ukraine-Krieg zeigt sich auch im Supermarkt

Speziell Getreide für Brot sowie Fleisch und Gemüse seien deutlich teurer geworden, während Reis, Milch und Zucker noch vergleichsweise erschwinglich blieben. Auch wenn der Einfluss des Ukraine-Konflikts nicht genau bezifferbar sei, „herrscht kein Zweifel, dass der Krieg eine wichtige Rolle spielt.“

Heizen oder essen - "Es wird jetzt richtig schlimm" Zum 1. April sind Strom und Gas in Großbritannien um 54 Prozent teurer geworden. Millionen Menschen könnten in die absolute Armut stürzen.

Angesichts dieser Entwicklung wiesen die Vereinten Nationen auf die schwierige Lage der Menschen in Teilen Afrikas hin. In der Sahelzone und Westafrika sei die Versorgung von rund 40 Millionen Menschen mit Lebensmitteln nicht gesichert, so ein Sprecher des UN-Welternährungsprogramms (WFP). „Die Region steht vor einer beispiellosen und sehr komplexen Nahrungskrise“, sagte er.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.