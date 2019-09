Le trading social gagnant-gagnant

La start-up Yapip lance un réseau d'investissement en ligne qui prône la transparence et le juste prix.

Le nom de la start-up sonne comme un cri d’enthousiasme ou de ralliement: «Yapip». Le mot-valise, qui signifie «montrez-moi les profits», porte le projet entrepreneurial de trois Syriens, qui décident en 2017 de créer leur propre réseau social de placements financiers.

Dédié aux investisseurs amateurs et professionnels, celui-ci a pour vocation de réunir une communauté d'internautes, dans un objectif d'interactions et de partage d'informations, autour d’opérations boursières sur crypto-devises, matières premières, actions et obligations ...