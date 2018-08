Au mois de juillet 2018, l’indice des prix à la consommation recule de 0,7% par rapport au mois précédent. Ce repli s'explique par les réductions de prix offertes à l'occasion des soldes d'été.

Le taux annuel d'inflation en hausse à 1,5%

Au mois de juillet, l’indice des prix à la consommation national recule de 0,7% par rapport au mois précédent. Comme chaque année, ce repli s'explique par les réductions de prix offertes à l’occasion des soldes d'été.



"En neutralisant les variations dues aux soldes et en excluant les produits pétroliers, les prix des autres biens et services progressent de 0,3%", note le Statec dans son communiqué.



Les résultats du mois de juillet ont déclenché une tranche indiciaire entraînant la hausse de 2,5% des salaires, traitements et pensions au 1er août 2018, rappelle le Statec.



Certaines rubriques affichent de fortes baisses en juillet en raison des soldes d'été. Les prix de la division "Articles d’habillement et chaussures" cèdent 14,0%. Dans une moindre mesure, les soldes influencent également d’autres rubriques, comme l’ameublement (-4,2%) ou les appareils ménagers (-2,4%).



Produits pétroliers: les prix orientés à la hausse



Les prix des produits pétroliers sont orientés à la hausse depuis le mois d’avril. En juillet, l’indice des produits pétroliers gagne 0,5% par rapport au mois précédent. Cette hausse mensuelle peut être attribuée au gaz de ville, qui a augmenté de 2,7%. A la pompe, les prix ont chuté de 0,3% pour le diesel et de 0,2% pour l’essence en juillet.



Avec le début des vacances scolaires, les prix des voyages augmentent de 7,2% en un mois.



Le transport de personnes par air augmente même de 21,5% par rapport au mois précédent.



Dans l’alimentaire, les baisses mensuelles de prix pour les fruits frais et les boissons non alcoolisées sont contrecarrées par des augmentations pour les légumes et les poissons frais. En comparaison annuelle, les prix alimentaires sont supérieurs de 2,1%.



Le taux annuel d’inflation se fixe à 1,5% contre 1,4% un mois plus tôt.