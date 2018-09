«Le satellite sera la clé de la 5G»

Le directeur général d'Intelsat - dont le quartier général est au Kirchberg - , Stephen Spengler, s'apprête à livrer une «bataille» cruciale pour l'avenir.

A quatre jours du lancement de deux satellites importants, le directeur général d'Intelsat, Stephen Spengler, passe un été aussi chargé qu'agréable. Son implication dans le dossier très sensible de la 5G américaine a valu à l'opérateur de satellites (dont le quartier général est au Luxembourg) non seulement de réussir à lever plus de 600 millions d'euros malgré un endettement très élevé mais l'action flirte avec les 24 dollars contre moins de 2 dollars il y a deux ans et demi.

Stephen Spengler, vous êtes à l'initiative de la proposition des grands acteurs du satellite, vous chez Intelsat et la SES principalement, autour de la future 5G américaine ...