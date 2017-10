par Thierry Labro

"Je déclare Home ouvert". Il est 10h51 en ce samedi matin ensoleillé, quand Lydie Polfer invite le Grand-Duc Henri à la visite guidée des cinq halls dans lesquels se tient le "Home and living", qui réunit l'ancien salon de l'habitat et la semaine du Logement depuis quatre ans.

Au pupitre, dans son tailleur bleu, la bourgmestre de la capitale, qui est parvenue à boucler le plan d'aménagement général de la ville - officiel la semaine prochaine -, se félicite de l'arrivée du tram, le 10 décembre prochain, devant LuxExpo. Mais surtout, elle assure le secrétaire d'Etat au Logement que le logement reste une priorité pour tous les partis et pour la Ville. "Si la mobilité est aussi un élément clé, pouvoir offrir le plus de logements possibles au plus grand nombre de ces 180.000 personnes qui travaillent à Luxembourg-Ville est très important."

"Six mille logements ont déjà été approuvés dans des plans d'aménagement particuliers", rappelle Mme Polfer en invitant "à mettre tout le monde autour d'une table pour que la mise en exécution de ces PAP puissent être plus efficace et plus rapide".

Sept hectares à la route d'Arlon

La Ville dispose encore de sept hectares de terrain à la route d'Arlon, situés près de la caserne des pompiers et du stade Josy Barthel, qui seront libérés pour des projets immobiliers, probablement au cours de la prochaine mandature et qui viennent s'ajouter aux terrains acquis sur le site de Villeroy et Boch et à la porte d'Hollerich.

De quoi rassurer le secrétaire d'Etat au Logement, Marc Hansen, qui effectuera un tour du pays en début d'année prochaine, une fois que les différentes coalitions communales seront installées, pour rappeler les mesures de soutien du gouvernement dans le cadre du logement. Le ministre a balayé les différents dispositifs dont les communes et les particuliers pourraient se saisir.

Dont celui qu'il avait présenté fin septembre, une opération inédite entre le Fonds de compensation et un bailleur lié à l'Etat pour que le fonds de pension acquiert des immeubles à des opérateurs privés pour les louer à des prix inférieurs de 40% aux prix du marché mais au dessus du prix des logements sociaux. Une des nombreuses manières de "changer de paradigmes", expression la plus utilisée dans le discours du ministre.

Un PIB du bien-être dévoilé bientôt

A un an des élections législatives, la secrétaire d'Etat à l'Economie, Francine Closener, a pour sa part annoncé le lancement prochain d'un "PIB du bien-être". L'idée est née... en 1972 mais s'impose peu à peu partout sur la planète. Le Conseil économique et social et le Conseil supérieur du Développement durable ont élaboré 63 critères que le Statec a "mixé" dans cet indice, censé traduire de nouvelles préoccupations des citoyens.

Les bouchons, la formation, les relations entre les gens ou l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle sont autant d'éléments qui doivent peser davantage auprès des décideurs politiques au moment où ils font leurs choix. Pour la ministre, cela permettrait en outre, au lieu d'aller chercher des salariés de plus en plus qualifiés de plus en plus loin, de s'intéresser à ces femmes qui ne veulent pas faire carrière face à une série de difficultés qu'elles doivent affronter, à ces salariés expérimentés qui doivent se former pour se relancer ou aux millenials, qui ont souvent d'autres préoccupations que le seul salaire.

La ministre a insisté aussi sur les conséquences de la numérisation de la société. Elle a évoqué la formation iniatiale et continue, les initiatives comme Fit for Digital, le lancement prochain de "Letz'Shop", la plate-forme d'ecommerce 100% luxembourgeoise où les petits commerçants pourront mieux se faire entendre, le nouveau service en ligne qui sera présenté lundi par les ministres Romain Schneider et Dan Kersch, avec l'assurance-maladie et qui s'ajoute à guichet.lu, le superordinateur (HPC) l'an prochain ou encore le nouveau centre de compétences pour la cybersécurité, comme autant d'arguments électoraux pour montrer que le gouvernement agit dans un monde qui change.

Tous ambassadeurs de LuxExpo - The Box

Parce que le monde change, le nouveau président de LuxExpo The Box, Raymond Schadeck, s'est félicité que cette nouvelle édition de "Home" accueille plus de 200 stands pendant neuf jours sur 33.000 mètres carrés, avec 19% de stands de plus pour des représentants de la Chambre des métiers contre une augmentation de 7% de stands en moyenne.

Il a appelé hommes politiques, VIP, décideurs économiques et journalistes à devenir des ambassadeurs de The Box pour attirer l'attention sur le Luxembourg comme place centrale du tourisme d'affaires. "Nous avons besoin de vous tous!".

"Home" est ouvert jusqu'au dimanche 22 (de 15h à 21h en semaine et de 10h à 19h le week-end) dans cinq halls et autant d'ambiances, de la "light experience" à la "home explorer", en passant par la "sitting experience", le coin créatif et le sur-mesure. Les agences immobilières viennent y présenter leurs projets, souvent avec des maquettes en 3d ce qui permet de mieux se faire une idée, les banques avec leurs solutions de financement et beaucoup d'artisans ou de vendeurs de meubles et d'objets design de toute la Grande Région. Le tout sur fond de gastronomie aussi, parce que Home, c'est bien connu, est aussi le moyen de passer un moment convivial.