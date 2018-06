Le roi du vernis en remet une couche

Le numéro 2 mondial du vernis à ongles, International Lacquers Cosmetics, et le LIST ont signé jeudi soir un nouvel accord de recherche. La discrète société de Bettembourg doit en permanence innover.

«La consommatrice s’intéresse principalement à quatre choses: combien de temps son vernis va tenir, est-ce qu’il brille, est-ce qu’il sèche rapidement et est-ce qu’il s’applique facilement. Or certaines de ces conditions s’opposent et nous devons trouver le meilleur compromis.»

