Le régime d'aides financières "PRIMe House" prolongé

Le gouvernement prolonge le régime d’aides financières "PRIMe House" dédié à la rénovation énergétique durable et à la promotion des énergies durables jusqu'au 31 décembre 2021.

(ndp) - Le gouvernement va prolonger le régime d’aides financières «PRIMe House» jusqu’au 31 décembre 2021. Le ministère de l'Environnement précise dans ce contexte, que la prolongation vise également les aides pour la rénovation énergétique durable ainsi que pour la promotion des systèmes de chauffage basés sur les énergies renouvelables. Ces aides avaient été revues substantiellement à la hausse dans le cadre du programme «Neistart Lëtzebuerg».

Le régime d’aides financières s’appliquera aux investissements et services suivants:

Nouveaux logements durables: Sont visées les nouvelles constructions pour lesquelles l’autorisation de bâtir est demandée au plus tard le 31 décembre 2021. Les travaux devront être réalisés au plus tard le 31 décembre 2024 (date de la facture).

Assainissement énergétique durable: Sont visés les projets de rénovation pour lesquels la demande d’accord de principe est introduite au plus tard le 31 décembre 2021. La majoration de 50% du programme «Neistart Lëtzebuerg» s’appliquera aux travaux et services réalisés au plus tard le 31 décembre 2023 (date de la facture): l’assainissement des différents éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment, la mise en place de la ventilation mécanique contrôlée, et le conseil en énergie.

Installations solaires thermiques, pompes à chaleur, chaudières à bois et raccordements à un réseau de chaleur: Sont visées les installations commandées au plus tard le 31 décembre 2021. La majoration de 25% du programme «Neistart Lëtzebuerg» s’appliquera aux investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2023 (date de la facture).

Installations solaires photovoltaïques: Sont visées les installations pour lesquelles la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2021.

Le ministère conclut son communiqué en précisant qu'un régime d’aides financières réformé prendra la relève pour les projets initiés au-delà du 1er janvier 2022.

