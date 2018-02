Voilà trente ans que le prince Robert, petit-fils de la grande-duchesse Charlotte, s'implique dans l'un des plus prestigieux domaines vinicoles du monde, le château Haut-Brion. En août commencera sa dixième année à la tête de l'entreprise lancée par son arrière grand-père, le banquier américain Clarence Dillon. Loin de laisser la plus ancienne marque de luxe du monde s'endormir sur ses lauriers, le prince multiplie les acquisitions de domaines et les sources de revenus, dont un hôtel-restaurant de prestige sur les Champs-Elysées. Portrait.

Le prince luxembourgeois qui règne sur Bordeaux

Pierre Sorlut

Stature de rugbyman, posture altière, poignée de main ferme, voix grave presque caverneuse, le prince Robert, 51 ans, en impose ...