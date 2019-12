L'Initiative pour un devoir de vigilance réclame une loi contraignant les entreprises du pays à respecter les droits humains dans la réalisation de leurs activités.

Le Luxembourg trop modéré face au respect des droits de l'homme

Marc AUXENFANTS

Le gouvernement a récemment approuvé le 2ème Plan d'action du Luxembourg pour la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (PAN 2).

Elaboré par un groupe de travail composé notamment d'entreprises et d'organisations de la société civile, sous la houlette du Ministère des Affaires étrangères et européennes, le dispositif transpose en mesures nationales le programme onusien.

Concrètement, celui-ci vise à responsabiliser les États et les entreprises dans le respect des droits de l'homme, tout au long de leurs chaînes de valeur économique. La seconde édition couvrira la période 2020-2022.

Pour une loi contraignante

La démarche luxembourgeoise n'est toutefois pas suffisante, estime l'Initiative pour un devoir de vigilance (IDV), qui a pourtant participé à son élaboration.

Le collectif de 16 organisations de la société civile et du milieu syndical réclame un «smart mix» de mesures, une combinaison astucieuse d'actes et de démarches contraignantes et volontaires, tant sur le plan national qu'international.

Au niveau luxembourgeois, il prône ainsi une véritable législation contraignante, qui obligerait les sociétés domiciliées au Grand-Duché à contrôler le respect des droits humains et de l'environnement sur l'intégralité de leur chaîne de valeur.

Celui-ci rappelle d'ailleurs que, sur ce point précis, le gouvernement avait pris l'engagement, dans son accord de coalition de décembre 2018, «d'étudier la possibilité de légiférer sur le devoir de diligence pour les entreprises domiciliées au Luxembourg».

Les entreprises luxembourgeoises sont impliquées dans des 'violations potentielles ou réelles des droits humains ici et ailleurs'. Jean-Louis Zeien

Pour Jean-Louis Zeien, l'un des membres fondateurs de l'Initiative, l'action de l'État doit donc prioritairement porter sur l'introduction d'un devoir de diligence contraignant, dans la législation nationale: «Ceci permettra au Luxembourg de se doter de règles adaptées au contexte économique national,» explique-t-il. «Les entreprises luxembourgeoises sont impliquées dans des 'violations potentielles ou réelles des droits humains ici et ailleurs'. Et ce, à travers leurs activités économiques, notamment dans des secteurs à risques comme les minerais de conflit, la filière cacao, ou encore dans l'accaparement de terres au Sud».

Jean-Louis Zeien, l'un des fondateurs de l'Initiative pour un devoir de vigilance. Photo: Pierre Matgé

Plus d'engagement européen

Sur ces questions même, les membres du collectif estiment que le Grand-Duché devrait s’engager plus avant au niveau européen également. «Il devrait en premier lieu concrétiser ses promesses prises dans l'accord de coalition,» rappellent-ils. Le document gouvernemental précise en effet que «le Luxembourg soutiendra des initiatives européennes pour renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises transnationales dans la gestion de leurs chaînes d'approvisionnement et s'engagera au niveau européen pour une législation contraignante et effective».

Troisième revendication de l'Initiative pour un devoir de vigilance, la création d'un cadre réglementaire implémentant le règlement européen sur les minerais provenant des zones de conflit, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

«Afin que sa mise en œuvre soit efficace, le gouvernement, par le biais d'une loi d'application du règlement de l'UE sur les minéraux de conflit, devra assurer que les entreprises s'acquittent de leur devoir de diligence en matière d'obligation d’information, de publication et de transparence,» insiste le collectif, préconisant en ce sens la publication annuelle des entreprises couvertes par la législation.

Des amendes proportionnées

Celui-ci souhaite en outre la mise en place de sanctions efficaces pour les sociétés qui ne se conformeraient pas aux obligations d'information prévues par le règlement européen. Dans ce contexte, il propose ainsi que les amendes à infliger soient basées sur le chiffre d'affaires total des entreprises, et sanctionnent distinctement la première infraction et la récidive.

«En l'absence de règles strictes sur les infractions au règlement, la loi de mise en œuvre du règlement de l'UE n'a pas l'efficacité nécessaire,» justifie Jean-Louis Zeien.

Le Plan d'action national aurait pu aller plus loin. Initiative pour un devoir de vigilance

Autre doléance de l'Initiative pour un devoir de vigilance, l'introduction d'une législation sur un recours collectif, dans des domaines autres que la seule protection des consommateurs. «Y inclure également les atteintes aux droits humains à ce type d’action judiciaire leur donnerait l'efficacité que leur caractère fondamental exige au plus haut point,» précise Jean-Louis Zeien.

En termes de contenu enfin, l'Initiative estime que «le Plan d'action national aurait pu aller plus loin», en introduisant notamment des mesures plus rigoureuses pour les entreprises étatiques ou contrôlées par l'État.

Plus de cohérence

Pour le collectif, ce second Plan d'Action National doit donc être amélioré. «Malgré notre proposition d'intégrer un 'smart mix' de mesures dans le nouveau dispositif, nous constatons qu'il existe toujours un déséquilibre en faveur des mesures purement volontaires par rapport aux mesures contraignantes,» regrette Jean-Louis Zeien. «Or, nous sommes persuadés qu'il faut les deux. Sur certains points, il faut du contraignant, sur d'autres, du volontaire. Et si le Luxembourg veut être candidat pour un siège au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, il doit alors être cohérent et figurer aussi parmi les pionniers et ne pas rester à la traîne par rapport aux autres pays et à l’écart de ces réalités».