Le pays prêt à jouer un rôle actif dans la coopération énergétique paneuropéenne en mers du nord.

Le Luxembourg mise sur l'éolien offshore

Marc AUXENFANTS

Le Luxembourg et huit autres États des mers du nord (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Norvège, Pays-Bas et Suède) se sont accordés, la semaine dernière à Bruxelles, sur un nouveau programme de travail pour l'énergie éolienne offshore. Celui-ci devrait reposer plus spécifiquement sur une série de projets internationaux dédiés à des parcs éoliens au large des côtes, qui pourraient alors être connectés simultanément à plusieurs pays.

Lors de la réunion, les ministres présents ont par ailleurs convenu d’élaborer une vision commune de l'avenir de l'énergie éolienne en mer, d’ici à 2050.

Par la voix de Claude Turmes, son ministre de l’Energie et de l'Aménagement du territoire, le Luxembourg se dit «prêt à jouer un rôle actif dans des projets éoliens paneuropéens en mers du nord et Baltique».

L'objectif à terme pour le pays – qui n'a cependant aucun accès direct à ces mers – serait d'utiliser l’électricité produite offshore.

Selon la Commission européenne en effet, la région incluant le Grand-Duché, via le Benelux, comprend suffisamment de vent marin pour produire environ 12% de l'électricité pour toute l'Europe d'ici à 2030.





Collaboration renforcée

Afin d'atteindre ses objectifs de neutralité climatique d’ici à 2050, l'UE devrait pour sa part relever sa production d’électricité éolienne à 30%. Aussi, le message fort, émis lors de cette rencontre du 4 décembre dernier, est clair: «Les pays doivent travailler en étroite collaboration, être plus rentables, donner suffisamment d'envergure à cette nouvelle industrie et être conscients des impacts environnementaux possibles».

Claude Turmes, ministre de l’Energie et de l'Aménagement du territoire, prêt à jouer un rôle actif en mers du nord. Photo: Chris Karaba

L'initiative d'une coopération avancée entre les neuf États, dans le domaine de l'énergie, remonte à juin 2016. A l'époque, ces derniers avaient signé une déclaration politique commune, en vue de créer de bonnes conditions pour le développement de l’énergie éolienne en mer, et d’assurer un approvisionnement en énergie durable, sûr et à un coût abordable.

Cette coopération régionale s'inscrit par ailleurs dans le réseau énergétique intégré en mers du nord (North Sea Offshore Grid), une collaboration mise en place en décembre 2009, entre les États membres de l'UE et la Norvège, et reliant des parcs éoliens et ainsi que d'autres sources d'énergie renouvelable dans les mers septentrionales européennes.

Créer les liaisons manquantes

Plus largement, cette initiative éolienne en mers du nord vise à faciliter la construction des liaisons électriques manquantes, à développer les échanges d'énergie, et à intégrer davantage les marchés de l'énergie au niveau européen. Le but ultime serait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et d'assurer l'indépendance énergétique de l'Europe.

Dans ce domaine, Claude Turmes a également souligné l'importance d'ESPON, l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen. Basée à Luxembourg et placée sous l’autorité de gestion du Département luxembourgeois de l'Aménagement du Territoire (DATer), l'agence européenne est cofinancée par le Fonds européen de développement régional (Feder). Elle compte un programme de recherche appliquée dans le domaine de l'aménagement du territoire.

L'électrification intelligente est la voie à suivre dans l'ensemble de l'Europe. Claude Turmes

Le dispositif réunit les 28 États membres de l'Union européenne, et les quatre pays de l'Association économique de libre échange (AELE), la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Approche coordonnée

Sa mission est de fournir aux décideurs politiques européens, tant au niveau national que régional, de nouvelles connaissances sur les structures, tendances et perspectives territoriales, ainsi que sur les incidences des politiques déjà appliquées aux régions et territoires européens.

L'Institute of Geography and Spatial Planning de l'Université du Luxembourg, constitue le principal interlocuteur des acteurs nationaux sur les questions européennes de développement spatial.

En février 2015, le programme ESPON 2020 a été lancé, pour la période de programmation 2014-2020. Il constitue un outil d'information territoriale pour l'élaboration de politiques à destination de tous les pays participant au programme et de la Commission européenne.

Electrification intelligente

Selon l'exécutif européen, une approche coordonnée pour le développement du réseau énergétique en mer, permettrait de réaliser jusqu'à 5,1 milliards d'euros d'économies, via notamment l'utilisation de câbles plus courts et en moindre nombre, pour raccorder les installations éoliennes offshore à la terre.

Pour Claude Turmes, «l'électrification intelligente est la voie à suivre dans l'ensemble de l'Europe», y compris pour l'industrie, le transport routier et le chauffage: «C'est vers elle et vers le doublement des efforts en matière d'efficacité énergétique que nous devons nous diriger en priorité pour parvenir à l’objectif zéro-émission en 2050,» insiste-t-il.

Des objectifs nationaux

Dans cette optique, le 29 novembre dernier, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi relative au climat. Le texte constitue le cadre pour la mise en œuvre d'un Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC).

Il fixe également des objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-55%) à l’horizon 2030.

Le PNEC illustre quant à lui les politiques et mesures permettant d’atteindre ces objectifs nationaux prévus. Il constitue en cela une feuille de route, qui sera mise en pratique par l’adoption de règlements et de programmes dans les domaines spécifiques.

Durant sa présentation à la presse, vendredi dernier, les deux ministres en charge de sa réalisation – Claude Turmes, et Carole Dieschbourg, son homologue à l’Environnement, au Climat et au Développement durable – ont indiqué que «le PNEC sera soumis à une consultation du public et déposé auprès de la Commission européenne début de l’année prochaine», pour revue et validation.