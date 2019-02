Le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, est venu plaider, ce matin, devant les députés luxembourgeois en faveur de la fin progressive de la règle de l'unanimité qui prévaut sur toutes les questions fiscales dans l'UE.

"Le Luxembourg doit être un peu plus proactif"

Nadia DI PILLO

Le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, est venu plaider, ce matin, devant les députés luxembourgeois en faveur de la fin progressive de la règle de l'unanimité qui prévaut sur toutes les questions fiscales dans l'UE depuis sa création en 1957.



A l'issue de la réunion de la Commission des finances et du Budget, il a répondu à quelques questions des journalistes.



Pierre Moscovici, sur quoi ont porté vos échanges avec les députés luxembourgeois?



Je suis venu devant les députés luxembourgeois parce que c'est le rôle d'un commissaire. Nous avons d'abord parlé de l'évolution de l'économie qui reste solide, mais qui connaît un ralentissement par rapport auquel nous devons être vigilants. Dans ce contexte d'ailleurs, l'économie luxembourgeoise se porte mieux que celle de la zone euro et de l'Union européenne dans son ensemble. J'ai appelé pour ce faire à compléter l'architecture de la zone euro et notamment à mettre en place un budget de la zone euro qui permet de résister à de futurs choc asymétriques et également de réaliser des efforts de convergence entre nos pays, car nous voyons bien que les inégalités provoquent une très forte tension qui mine nos sociétés.



En matière de fiscalité, quels sont les grands travaux en cours actuellement?



J'ai évoqué l'autre volet de mon portefeuille, celui de la fiscalité. J'ai remercié le Parlement et le gouvernement luxembourgeois de la bonne coopération en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Mais il reste d'autres sujets qui sont sur la table, comme le numérique. Je continue d'espérer que d'ici quinze jours nous pourrons avoir un accord. Je sais que ce sera difficile; en tout cas, c'est un sujet sur lequel il faudra se battre parce nos concitoyens exigent que les géants du numérique paient leur juste part d'impôts là où ils créent des profits et de la valeur.

J'ai enfin évoqué un sujet que je sais délicat, mais qui pour moi est néanmoins très important. Le passage progressif – et j'insiste sur le terme progressif – du vote à l'unanimité vers le vote à la majorité qualifiée sur les questions fiscales dans l'Union européenne.



Autant je vois que nous avons fait de très bons progrès en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, autant nous restons paralysés par l'unanimité sur une bonne fiscalité de l'énergie, sur le changement climatique, le numérique, sur une grande réforme de la TVA, sur l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Si nous voulons faire des réformes structurelles qui sont utiles à nos concitoyens, alors il faudra progressivement passer de l'unanimité qui bloque au vote à la majorité qualifiée qui autorise et permet d'avancer.



Je n'attends pas une approbation immédiate, je sais que ce débat prendra du temps, je l'ai lancé volontairement maintenantpuisqu'il y a des élections européennes. Je suis très heureux que les partis politiques s'en saisissent, parce que c'est un sujetqui doit permettre de faire progresser l'Union européenne.



Le Luxembourg n'est pas favorable au vote à la majorité qualifiée. Comprenez-vous cette position?



Je comprends l'idée que ce système risque de mettre dans la minorité ce qu'on appelle "les petits pays", mais le Luxembourgn'est pas un petit pays! Tout n'est pas une affaire de taille. Ce qui compte c'est l'influence, c'est l'idée, c'est la passion qu'onmet en Europe et le Luxembourg - pays fondateurs qui a donné plusieurs présidents à la Commission européenne, qui est une force de propositions - n'a pas à craindre la minorité.



Donc je pense que le raisonnement «petit pays, peu peuplé et minorité» n'est pas un raisonnement juste. Je comprends ces réticences. La Commission européenne ne propose pas de basculer d'un coup vers le vote à la majorité qualifiée, mais de le faire de manière très progressive, sans doute sur une dizaine d'années. Je suis persuadé que ceux qui s'opposent à l'unanimité sont dans un combat d'arrière-garde. Cela durera ce que ça durera, cinq ou dix ans, mais de la même manière qu'on est passé au vote à la majorité qualifiée dans tous les sujets en matière d'environnement, de coopération judiciaire, de la même manière qu'on s'est mis à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale alors qu'on était bloqué pendant des dizaines d'années sur le sujet, on passera au vote à la majorité qualifiée. C'est l'opinion publique qui finira par l'emporter; elle est la voix de la majorité et c'est pour cela que la Commission européenne met cette proposition dans le débat public.



Vous avez souvent salué les efforts du Luxembourg en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Le travail n'est pas terminé pour autant?



Il y a eu ce que j'appelle un changement de paradigme au cours des dix dernières années au Luxembourg. Le pays a comprisqu'il devait changer son image et changer aussi ses pratiques, qu'il devait être dans la coopération en matière de lutte contrela fraude et l'évasion fiscale. Il l'est et toutes les directives que la Commission européenne a fait adopter depuis maintenant quatre ans et demi ont été votées à l'unanimité, donc avec le Luxembourg. Je m'en félicite. Il reste tout de même encore un effort à faire pour non seulement se mettre à niveau, mais aussi pour être un peu plus proactif. C'est la raison pour laquelle le moment venu il faudra accepter le passage au vote à la majorité qualifiée.



Vous avez dénoncé récemment les "trous noirs fiscaux" au sein de l'UE. Faut-il s'attendre à une nouvelle

liste noire avant les élections européennes?



Il y aura de nouvelles recommandations par pays, dont les notes mettrons en évidence que certains pays continuent d'avoir des législations que nous considérons comme exagérément favorables, non pas à la fraude ou à l'évasion fiscale. Il n'y a pas de paradis fiscal au sein de l'Union européenne, mais il y a encore des pratiques qui restent à notre sens encore trop favorables à l'optimisation fiscale. C'est un combat qui va continuer à la Commission européenne.