Le Luxembourg Digital Innovation Hub est lancé

Marc AUXENFANTS

Inauguration officielle lundi du Luxembourg Digital Innovation Hub (L-DIH), en présence du ministre de l'Economie, Étienne Schneider.

Le pôle d’innovation numérique luxembourgeois, qui est entré en fonction ce même jour, a pour mission d’accompagner activement les start-up, ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) de l'industrie 4.0, dans leur transformation digitale, et plus particulièrement dans leurs réflexions et démarches d’intégration des technologies numériques.

Il facilitera également les contacts entre, d'une part les entreprises qui ont besoin d'accéder aux compétences, technologies, services et mécanismes de soutien en matière de digitalisation et, d'autre part, les fournisseurs de technologies et de services numériques répondant aux besoins de l’industrie.

Placée sous la houlette de Luxinnovation, l’agence nationale luxembourgeoise de l’innovation, l’initiative repose sur un partenariat entre cette dernière, le ministère de l’Économie, la Fedil, la Chambre de commerce, l’Université du Luxembourg, le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) et le Fonds national de la recherche (FNR).

Nous maîtrisons, en effet, tous les aspects techniques, ce qui est fondamental. Marina Guérin-Jabbour

Marina Guérin-Jabbour, la directrice de la nouvelle entité, a tenu à rappeler que le Luxembourg Digital Innovation Hub n’est pas qu’une simple plateforme de mise en relation entre industriels et fournisseurs de solutions. «Nous maîtrisons, en effet, tous les aspects techniques, ce qui est fondamental», a précisé l'ancienne manager d'IBM.

Le Luxembourg-Digital Innovation Hub s'inscrit dans une démarche lancée par la Commission européenne en avril 2016, pour mettre en place un réseau d'innovation numérique. La décision repose sur le constat que de fortes disparités numériques existent entre les régions et les secteurs de l'UE.

Pour combler ce fossé, Bruxelles a fait des DIH une priorité-clé de son programme numérique dédié à l'industrie européenne. Selon les vœux de la Commission, chaque région devra avoir un Digital Innovation Hub d'ici l'année prochaine.

«Pour que l'Europe reste compétitive sur le plan international, ses entreprises doivent pouvoir tirer parti des possibilités offertes par le numérique», avait expliqué l’instance dirigeante de l’UE.

«Cela conduira à des produits de valeur supérieure et à des processus plus intelligents».

Aussi, selon cette dernière en effet, «seule une PME sur cinq dans l'UE est hautement numérisée, alors que ces acteurs économiques représentent plus de 90% de toutes les entreprises en Europe».

Le DIH s'inscrit pleinement dans notre stratégie d’innovation digitale, cette plateforme soutient ainsi la transition numérique de l’économie Etienne Schneider

Au Luxembourg, celles-ci comptent pour 99,6% des entreprises luxembourgeoises, pour 68% de l’emploi national et créent environ 70% de la valeur ajoutée du pays.

«Le Digital Innovation Hub complète davantage l’offre de services de Luxinnovation. Il s'inscrit pleinement dans notre stratégie d’innovation digitale, cette plateforme soutient ainsi la transition numérique de l’économie et s’aligne sur les efforts de diversification de l’économie nationale», a conclu Etienne Schneider.