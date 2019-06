Das Zeituungssterben macht auch vor Luxemburg nicht halt. In einem schwierigen Umfeld fand die Wochenzeitung der Editpress nicht mehr ausreichend Leser.

"Le Jeudi" wird eingestellt

(TJ/mem) - Am 6. Juni erscheint die französischsprachige Wochenzeitung "Le Jeudi" zum letzten Mal. Dies teilt der Herausgeber, Editpress, am Dienstag mit. Online-Konkurrenz und schwindende Werbeeinnahmen haben den Verwaltungsrat am Dienstag zu dieser Entscheidung bewogen.



Die heute vom Vorstand des Unternehmens getroffene Entscheidung aufzuhören”, hieß es von Edipress, „folgt den grundlegenden Veränderungen, denen sich die Presse mit dem Aufkommen des Internets gegenübersieht.“ Werbeeinnahmen, lange Zeit Hauptumsatzquelle der Presse, habe sich weitgehend in den digitalen Bereich verlagert. „Leider ist es nicht gelungen, den Rückgang dieser Einnahmen durch einen Anstieg der Einnahmen aus dem Leserabonnement auszugleichen“, teilt Editpress mit.

Man werde mit der Personalvertretung und den zuständigen Gewerkschaften Gespräche aufnehmen, heißt es in der Mitteilung. Dies lässt auf bevorstehende Entlassungen und/oder einen Sozialplan schließen. Nicht zuletzt dankt man der Mannschaft um Chefredakteur Jacques Hillion für ihren Einsatz.