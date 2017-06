par Thierry Labro

L'histoire des «Eaux de Beckerich» ne commence pas le 19 juillet 1985 à Redange-sur-Attert, comme le disent ses statuts. Mais trois ans plus tôt: cinq des neuf membres du collège échevinal décident de ne pas se représenter aux élections communales de 1982, deux des quatre autres ne seront pas réélus et le conseil échevinal change complètement de têtes.

Bourgmestre, Jos Seyler est entouré de deux gamins du village, Camille Gira et Lucien Bertemes, pour former le plus jeune collège échevinal de l'histoire ...