Le faux fait fureur

Mara BILO Les sacs à main sont au Luxembourg les produits contrefaits qui, en pourcentage, causent le plus de pertes à l'économie du pays devant les produits cosmétiques et les vêtements. Un rapport publié hier estime à 159 euros par habitant et par an la perte pour l'économie.

159 euros par an et par habitant. C'est ce que la contrefaçon fait perdre au Luxembourg, 90 millions d'euros chaque année. Selon une étude menée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) publiée hier, la contrefaçon coûte même 60 milliards d'euros dans toute l'Union européenne (UE).

«Au Luxembourg, il existe un nombre important d'entreprises faisant un usage intensif des droits de propriété intellectuelle (DPI)», analyse la responsable des relations presse Marine Moulin. «Cela explique que le Luxembourg se retrouve parmi les pays de l'UE dans lesquels la contrefaçon fait perdre le plus d'argent aux habitants.» Même avec 159 euros par habitant, le Luxembourg est devancé par la Belgique (183 euros), Malte (191 euros), le Danemark (203 euros), l'Irlande (231 euros) et Chypre (234 euros). En moyenne, la contrefaçon fait perdre 116 euros par an à un habitant de l'UE.

Produkt- und Markenpiraterie in der EU: Verluste von 83 Milliarden Euro Die negativen wirtschaftlichen Folgen von gefälschten oder nachgeahmten Waren machen sich bemerkbar. Alleine in Europa werden jährlich Verluste von insgesamt 83 Millarden Euro und 790 000 Arbeitsplätzen verzeichnet.

Le rapport de l'EUIPO montre que les pertes directes annuelles engendrées atteignent 7,5 % des ventes dans l'ensemble de l'UE, contre 7,8 % au Luxembourg. Au Grand-Duché, la contrefaçon touche particulièrement la vente directe des vêtements (8,5 %, soit 44 millions d'euros), des produits cosmétiques (12,4 %, soit 18 millions d'euros), des vins et spiritueux (6,4 %, soit huit millions d'euros), des produits pharmaceutiques (3,9 %, soit six millions d'euros) et des sacs à main (15,6 %, soit cinq millions d'euros).

Ces ventes directes perdues ont un impact sur l'emploi, des pertes que l'étude estime à près de 435.000 emplois dans toute l'UE, dont 376 au Luxembourg. Les gouvernements des pays de l'UE sont eux aussi directement affectés; l'étude chiffre la perte en impôts et cotisations sociales à près de 15 milliards d'euros.

Une activité lucrative

Les secteurs de l'économie européenne particulièrement vulnérables à la contrefaçon sont les pneus, les batteries, les smartphones, les pesticides, les produits pharmaceutiques, les vins et spiritueux, la musique, les bijoux, les sacs à mains, les jeux, les articles de sport, les vêtements, les produits cosmétiques.

La contribution totale des secteurs faisant un usage intensif des DPI à l'économie de l'UE représente approximativement 42% du produit intérieur brut et 28% de l'emploi.

«La contribution totale des secteurs faisant un usage intensif des DPI à l'économie de l'UE représente approximativement 42 % du produit intérieur brut et 28 % de l'emploi», souligne le rapport de l'EUIPO. «Ces secteurs génèrent également un excédent commercial d'environ 96 milliards d'euros avec le reste du monde et offrent à leurs travailleurs des salaires plus élevés de 46 % que les autres secteurs.» L'étude souligne par ailleurs que la contrefaçon continue à être une activité lucrative et que «plusieurs facteurs incitent les consommateurs à acheter des produits contrefaisants, notamment des prix moins élevés, une accessibilité aisée et un faible degré de stigmatisation sociale par rapport à ces achats.»

Ainsi, les atteintes aux DPI pourraient atteindre jusqu'à 5 % des importations de l'UE, soit 85 milliards d'euros par an. Les produits contrefaits entrants sur le territoire de l'UE proviennent essentiellement de pays comme la Chine, la Turquie, la Grèce, la Syrie, le Liban, le Sénégal, l'Afghanistan, le Maroc ou l'Inde.

Le rapport de l'EUIPO souligne que le mode opératoire des «imitateurs» évolue avec l'avancée des technologies et des canaux de distributions et devient plus complexe. Selon l'étude, «cela va de pair avec l'ampleur de la contrefaçon des produits.» Les marchés en ligne notamment deviennent une source de revenus de plus en plus importante: «Les groupes criminels y vendent à la fois des produits contrefaits et du contenu numérique piraté tels que les films, la télévision, la musique, les livres électroniques et les jeux.»