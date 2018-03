Largowind, start-up de Belval spécialisée dans un objet connecté qui permet de savoir où est son bateau et s'il n'est pas à la dérive, est devenu jeudi soir le champion du Luxembourg. Il représentera le pays à la finale de la Coupe du monde des start-up en mai à San Francisco

Le champion du Luxembourg... tient le cap!

Largowind, start-up de Belval spécialisée dans un objet connecté qui permet de savoir où est son bateau et s'il n'est pas à la dérive, est devenu jeudi soir le champion du Luxembourg. Il représentera le pays à la finale de la Coupe du monde des start-up en mai à San Francisco

«Je baigne dans le milieu nautique depuis mon enfance: mon père fabriquait des quilles pour les bateaux. Il y a quelques années alors que nous étions sur un salon, nous avons remarqué que les objets connectés étaient de plus en plus présents. Nous avons commencé à réfléchir à plusieurs idées afin de résoudre les problématiques présentes dans le milieu grâce à ces nouvelles technologies... Ce qui semblait impossible à résoudre hier peut en effet sûrement l’être aujourd’hui ! Et de fil en aiguille voilà Largowind ! »



Mathilde Argaud a le vent dans le dos et ça tombe bien: la trentenaire française, qui a installé sa start-up au Technoport début 2016, a séduit le jury de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde des start-up, jeudi soir chez EY.

L'an dernier, la jeune femme avait déjà été finaliste du concours Woman Business Manager of the Year organisé par la Banque internationale à Luxembourg avant de remporter le 11e prix du Creative Young Entrepreneur Luxembourg décerné par la JCI Luxembourg.

L'objet final ne ressemblera pas forcément à cette image mais il donne une idée de la manière dont il se présente Largowind

Son "connected rope", c'est un peu pour son père qu'elle l'a développé. Pour tous ceux qui aiment assez la mer pour avoir un bateau, souvent loin de chez eux et qui se demandent ce qu'il devient en leur absence. Son object connecté, qui s'accroche à la chaîne de l'ancre, alerte le propriétaire de tout changement qui survient, en cas de tempête, de problème ou de vol.

Le boitier, résistant à l'eau (IP67) et aux chocs, est alimenté par sa propre batterie. Il détecte les vibrations sur la chaîne. La taille du capteur le limite aujourd'hui à des bateaux de 6 à 20 mètres, mais ce n'est que le premier modèle. Il devrait être commercialisé autour de 800 euros hors taxe pour le Rope et 200 euros pour le boitier relais.



Après avoir travaillé en Autriche, la jeune femme, ingénieur qualité, était au Luxembourg quand elle a décidé de se lancer et de profiter du programme Fit4Start de Luxinnovation, qui lui permet de construire un réseau solide pour développer son projet de "babyphone de la mer", comme il est déjà surnommé.

Grâce à sa victoire dans cet événement unique dédié aux start-up et soutenu par le gouvernement et organisé par Fenox Venture Capital, une entreprise de Venture Capital basée dans la Silicon Valley et, localement, par le groupe Farvest, Mathilde Argaud représentera le Luxembourg à la Grande Finale à San Francisco le 11 mai. En jeu, un million de dollars d'investissement dans sa société, ce qui serait une bonne nouvelle.

Largowind, qui a déjà récolté près de 12.000 euros sur KissKissBankBank, un site de financement participatif. Ce qui va lui permettre de fabriquer le prototype industriel. Avec 50.000 euros de plus, elle espère produire deux moules pour passer à la fabrication. Et avec 30.000 euros supplémentaires, obtenir une certification et produire les deux premières séries.

Le système prévient son propriétaire quand l'ancre ne bouge pas de manière normale Largowind

L'entrepreneuse s'attaque à un marché de plus de quatre millions de bateaux. A terme, la jeune femme ambitionne développer un véritable capitaine digital, qui vienne aider les navigateurs "amateurs" à prendre les bonnes décisions en mer.

Le jury, Anne-Catherine Ries (Digital Policy Advisor, Gouvernement de Luxembourg), Edith Magyarics (CEO de Victor Buck Services), Jean-Michel Ludwig (Directeur, Support aux Start-up & PMEs, Luxinnovation), Polina Montano (COO de Jobtoday) ainsi qu’Alain Rodermann (Fondateur et Directeur Général, Expon Capital), devait se prononcer sur l’idée, le concept (10 points), la capacité à résoudre des problèmes (10 points), la capacité à répondre aux besoins du marché (10 points), la capacité de traction (10 points), l'avantage compétitif (10 points), le business plan, pérennité (10 points), la force de l’équipe (10 points) et la qualité de la présentation le jour de l’événement.

