Le beurre «Rose» est le seul produit luxembourgeois dans la base européenne des 1.424 AOP et autres IGP. Cette référence est née d'une rupture technologique en 1892... et d'un besoin de régulation quarante ans plus tard.

Wirtschaft 4 Min.

Le beurre Rose, savoir-faire luxembourgeois

Thierry Labro Le beurre «Rose» est le seul produit luxembourgeois dans la base européenne des 1.424 AOP et autres IGP. Cette référence est née d'une rupture technologique en 1892... et d'un besoin de régulation quarante ans plus tard.

Soulever délicatement l'emballage d'une tablette de beurre. Avec la pointe du couteau, gratter à la surface, de la droite vers la gauche. Une rose apparaît. C'est probablement de la délicatesse de cette fleur à tartiner que le beurre Rose luxembourgeois tire son nom. Aujourd'hui, ce beurre de qualité est le seul produit protégé au niveau européen au nom du Luxembourg. Les fameuses «Appellation d'origine protégée» et «Indication géographique protégée» ...